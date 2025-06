Minorenni picchiati e rapinati violentemente al "Charleston" a Roma, due giovani nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia ha eseguito due identificazioni e un arresto a Roma. Due giovani sono stati identificati come membri di un gruppo di malviventi che ha compiuto un’aggressione culminata in rapina ai danni di minorenni. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in viale Regina Elena, nei pressi dello stabilimento “Charleston”.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’aggressione ha coinvolto sei giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che hanno preso di mira due minorenni, tra cui un 15enne. Gli aggressori, forti della loro superiorità numerica, hanno avvicinato le vittime, intimorendole e sottraendo al 15enne un costoso cappellino di marca.

Intervento della Polizia

Le vittime, dopo aver inutilmente tentato di recuperare il cappellino e affrontato minacce di percosse, hanno incontrato un equipaggio del Commissariato di P.S. “S. Lorenzo” in servizio di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti, informati dell’accaduto, si sono immediatamente messi alla ricerca dei rapinatori.

Identificazione e arresto

In viale Regina Elena, gli agenti hanno intercettato due dei malfattori, riconosciuti grazie alle descrizioni dettagliate fornite dalle vittime. Uno dei due, appena maggiorenne, è stato arrestato, mentre il secondo, minorenne, è stato deferito a piede libero. Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per identificare gli altri membri del gruppo di aggressori. È importante sottolineare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Per ulteriori dettagli, visita il sito della città di Roma.

Fonte foto: IPA