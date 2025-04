Modena, spaccata nella notte e fuga con la refurtiva: arrestati due ladri trovati con la merce rubata in tasca

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Modena, dove due cittadini marocchini sono stati fermati per furto aggravato in concorso. L’intervento è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, quando la Squadra Volante è stata chiamata in via Emilia Ovest per un furto in corso presso un esercizio commerciale.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le pattuglie sono giunte rapidamente sul luogo e hanno intercettato due individui all’angolo con via Uccelliera a Modena. Questi corrispondevano alla descrizione fornita da chi aveva richiesto l’intervento. Nella loro disponibilità è stata trovata una parte della merce sottratta dal negozio.

Dettagli del furto

Grazie a un immediato sopralluogo e all’analisi delle immagini della videosorveglianza, gli agenti hanno constatato che la porta d’ingresso scorrevole era stata forzata con un poggiatesta in metallo, rinvenuto nelle vicinanze. L’interno del negozio era stato messo a soqquadro.

Conseguenze legali

Entrambi gli indagati, già noti alle forze dell’ordine, sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione locale, che ha avviato le pratiche per la loro espulsione.

Fonte foto: IPA