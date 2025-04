Morta Valentina Del Re la violinista di Propaganda Live dopo una malattia, aveva solo 44 anni

Il mondo della musica e della televisione italiana piange la scomparsa di Valentina Del Re, violinista romana nota per aver suonato nel programma di La7 Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi. La musicista è morta a soli 44 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è stato proprio il profilo ufficiale della trasmissione televisiva.

Morta la violinista Valentina Del Re

Valentina Del Re aveva iniziato a studiare musica da bambina, scegliendo fin da subito il violino come strumento. Si era formata alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio e poi al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, dove si era diplomata con lode.

Laureata in Filosofia all’Università Roma Tre, era una musicista versatile e impegnata anche nel sociale, grazie a una specializzazione come assistente per ciechi e ipovedenti e agli studi in musicoterapia.

Il conduttore di Propaganda Live, Diego Bianchi

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi progetti, sia come solista che in ensemble. È stata tra le fondatrici della Roma Tre Orchestra, la prima orchestra universitaria del Lazio, con cui ha collaborato per molti anni.

Tra le sue esperienze più visibili al grande pubblico, oltre a Propaganda Live, anche esibizioni in trasmissioni come Buona Domenica e Alla ricerca dell’Arca.

Il ricordo di Propaganda Live

Il messaggio diffuso da Propaganda Live è stato semplice ma carico d’affetto: “La nostra Valentina ci ha lasciato, ed è un dolore enorme. Lei era una di noi, con un amore immenso per la musica e per la vita”. Il post ha ricevuto migliaia di interazioni da parte di spettatori e colleghi, colpiti dalla notizia della scomparsa.

Anche il Conservatorio di Frosinone ha voluto ricordarla: “Una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa”, si legge nel comunicato ufficiale.

La professoressa Valerio Vicari, che l’aveva seguita nel percorso accademico, ha parlato di lei come di “una ragazza dal cuore d’oro”.

Il talento e l’impegno sociale

Oltre a insegnare in scuole di musica come la Musicology School of Music, Valentina Del Re aveva dedicato parte della sua vita professionale all’aiuto delle persone più fragili. Aveva lavorato in progetti scolastici e ospedalieri, portando la musica come strumento di cura e crescita personale.

Nel video condiviso dalla Roma Tre Orchestra, viene ricordata con un sorriso mentre suona Bach. Un sorriso che ha accompagnato tutta la sua vita e la sua carriera e che oggi resta nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.