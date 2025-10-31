Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per omicidio volontario eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, che hanno arrestato di un uomo di 63 anni di Venaria Reale. La vittima, Marcin Wojciechowski, un senzatetto che viveva in un rifugio di fortuna, è stata uccisa il 19 gennaio 2024 in un’area boschiva lungo la ferrovia Torino-Ceres. Il presunto responsabile è stato sottoposto a fermo nella notte del 28 ottobre 2025, su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, dopo che gravi indizi di colpevolezza sono stati raccolti a suo carico.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea e ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo di Torino e della Compagnia Carabinieri di Venaria Reale. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’episodio avvalendosi di attività tecniche, analisi di apparati di videosorveglianza e testimonianze raccolte sul posto. Questi elementi hanno permesso di individuare il presunto autore dell’omicidio, un uomo di 63 anni residente a Venaria Reale.

L’incontro e la lite fatale

Secondo quanto emerso dalle indagini, il sospettato, in possesso di una pistola regolarmente denunciata, avrebbe incrociato la vittima, W.M., mentre portava a passeggio il proprio cane nei pressi dell’area boschiva che costeggia la ferrovia Torino-Ceres. La vittima, un senzatetto che da tempo aveva trovato rifugio in quella zona, sarebbe stata sorpresa dall’arrivo dell’uomo. Tra i due sarebbe nata una discussione animata, degenerata rapidamente in una sparatoria.

La dinamica dell’omicidio

Dai rilievi tecnici effettuati sul luogo dell’omicidio, è emerso che il presunto responsabile avrebbe esploso almeno cinque colpi d’arma da fuoco contro la vittima, colpendola mortalmente. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato l’Autorità Giudiziaria a emettere un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito nella notte del 28 ottobre.

Il fermo e la misura cautelare

L’uomo, dopo essere stato sottoposto a fermo, è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. La mattina del 30 ottobre, il GIP del Tribunale di Torino ha disposto la misura cautelare della custodia in stato detentivo nei confronti dell’indagato.

