Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte tensione familiare e gravi episodi di lesioni aggravate ed estorsione sono alla base dell’arresto di un uomo di circa quarantasette anni a Faenza, eseguito ieri dagli agenti del Commissariato locale. La misura cautelare in carcere è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, dopo che l’uomo è stato ritenuto gravemente indiziato di aver aggredito il padre ultraottantenne per motivi economici.

I fatti contestati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nella giornata di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Faenza hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di circa quarantasette anni. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, a seguito di una serie di episodi che hanno visto protagonista l’uomo e il padre ultraottantenne.

L’uomo è stato accusato di lesioni aggravate ed estorsione ai danni del padre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le tensioni tra i due familiari andavano avanti da tempo, presumibilmente per questioni legate a motivi economici. Tuttavia, la situazione è precipitata pochi giorni fa, quando il figlio, dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto dal padre di elargirgli del denaro, ha reagito in modo violento. L’anziano è stato colpito ripetutamente, riportando gravi lesioni al torace.

L’intervento della Polizia

La gravità dell’accaduto ha richiesto l’intervento delle Volanti della Polizia di Faenza, che sono intervenute per fermare l’escalation di violenza. Gli elementi raccolti dagli agenti hanno evidenziato la particolare pericolosità del soggetto, portando il Giudice a disporre la misura della custodia cautelare in carcere.

L’esecuzione della misura cautelare

La misura è stata eseguita nella giornata di ieri: l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ravenna. L’arresto rappresenta l’epilogo di una vicenda familiare segnata da violenza e richieste di denaro, che ha richiesto l’intervento deciso delle forze dell’ordine per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di lesioni o estorsione.

IPA