Ladro fa a botte con 5 dipendenti e cade dal balcone a Imola, i complici in fuga con il bottino
Un 37enne è stato arrestato a Imola per furto in abitazione e rapina impropria dopo una fuga e una colluttazione con cinque dipendenti.
Un arresto a Imola, dove un uomo di 37 anni è stato fermato per furto in abitazione in concorso e rapina impropria. L’episodio si è verificato in un edificio condominiale di via Montanara, dove il sospettato è stato bloccato dopo una fuga rocambolesca e una colluttazione con alcuni dipendenti di un esercizio pubblico, come reso noto dalle forze dell’ordine.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di persone sospette all’interno di un condominio situato sulla via Montanara a Imola. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile sono giunti rapidamente sul posto, sorprendendo il 37enne mentre tentava di fuggire dopo aver commesso un furto.
I fatti: la dinamica dell’arresto
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 37enne era entrato in un appartamento forzando porte e infissi, insieme a due complici. L’azione è stata interrotta dall’arrivo di cinque dipendenti di un esercizio pubblico situato al piano terra dello stabile, che hanno sorpreso i malviventi. Nel tentativo di scappare, il sospettato è caduto da un balcone posto a quattro metri di altezza, rimanendo ferito e venendo successivamente bloccato dopo una colluttazione con i dipendenti.
Il bottino e la fuga dei complici
Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato addosso al 37enne una ricetrasmittente, alcuni strumenti da scasso e 200 euro. I due complici sono invece riusciti a fuggire, portando via una parte consistente del bottino: circa 15.000 euro tra denaro contante e gioielli. Le indagini sono ancora in corso per individuare i fuggitivi e recuperare la refurtiva sottratta dall’abitazione presa di mira.
I soccorsi e le condizioni dei coinvolti
Il 37enne e i cinque dipendenti coinvolti nella colluttazione sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Tutti sono stati medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi, senza riportare gravi conseguenze. L’età dei dipendenti coinvolti va dai 23 anni ai 30 anni.
Le conseguenze giudiziarie
Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 37enne arrestato dai Carabinieri è stato sottoposto a giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi processuali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.