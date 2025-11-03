Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Imola, dove un uomo di 37 anni è stato fermato per furto in abitazione in concorso e rapina impropria. L’episodio si è verificato in un edificio condominiale di via Montanara, dove il sospettato è stato bloccato dopo una fuga rocambolesca e una colluttazione con alcuni dipendenti di un esercizio pubblico, come reso noto dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di persone sospette all’interno di un condominio situato sulla via Montanara a Imola. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile sono giunti rapidamente sul posto, sorprendendo il 37enne mentre tentava di fuggire dopo aver commesso un furto.

I fatti: la dinamica dell’arresto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 37enne era entrato in un appartamento forzando porte e infissi, insieme a due complici. L’azione è stata interrotta dall’arrivo di cinque dipendenti di un esercizio pubblico situato al piano terra dello stabile, che hanno sorpreso i malviventi. Nel tentativo di scappare, il sospettato è caduto da un balcone posto a quattro metri di altezza, rimanendo ferito e venendo successivamente bloccato dopo una colluttazione con i dipendenti.

Il bottino e la fuga dei complici

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato addosso al 37enne una ricetrasmittente, alcuni strumenti da scasso e 200 euro. I due complici sono invece riusciti a fuggire, portando via una parte consistente del bottino: circa 15.000 euro tra denaro contante e gioielli. Le indagini sono ancora in corso per individuare i fuggitivi e recuperare la refurtiva sottratta dall’abitazione presa di mira.

I soccorsi e le condizioni dei coinvolti

Il 37enne e i cinque dipendenti coinvolti nella colluttazione sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Tutti sono stati medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi, senza riportare gravi conseguenze. L’età dei dipendenti coinvolti va dai 23 anni ai 30 anni.

Le conseguenze giudiziarie

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 37enne arrestato dai Carabinieri è stato sottoposto a giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi processuali.

IPA