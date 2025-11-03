Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e venti chili di sostanze stupefacenti sequestrati il bilancio delle recenti operazioni condotte dalla Squadra Mobile torinese contro lo spaccio di droghe sintetiche. Gli interventi, effettuati tra il 16 ottobre e il 20 ottobre, hanno interessato le città di Torino, Pinerolo e Moncalieri, portando all’arresto di tre persone e al sequestro di ingenti quantitativi di ketamina, MDMA, cocaina e hashish.

Operazione antidroga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni di ottobre la Squadra Mobile di Torino ha intensificato le attività di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle droghe sintetiche. Gli investigatori hanno seguito le tracce dello smercio di metanfetamine, ketamina ed MDMA, riuscendo a individuare un deposito di droga e a fermare diversi presunti spacciatori.

Il primo arresto a Mirafiori: metanfetamina e MDMA in cucina

La sera del 16 ottobre, nel quartiere Mirafiori di Torino, gli agenti della Sezione Falchi hanno arrestato un cittadino italiano di 25 anni. Dopo aver raccolto elementi che facevano sospettare un’attività di spaccio di droghe sintetiche presso la sua abitazione, i poliziotti hanno organizzato un servizio di osservazione. Successivamente, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo nella cucina del giovane cristalli bianchi di metanfetamina e cristalli blu di MDMA, nascosti in un pentolino e in alcune buste di cellophane.

Il deposito di Pinerolo: quasi 17 kg di ketamina e centinaia di pasticche

Due giorni dopo, l’attenzione degli agenti si è spostata su Pinerolo, dove un sospetto via vai di consumatori presso l’abitazione di una cittadina italiana di 25 anni ha fatto ipotizzare la presenza di una centrale di stoccaggio di stupefacenti. La perquisizione dell’immobile ha portato al sequestro di quasi 17 kg di ketamina, oltre 200 pasticche di ecstasy/MDMA per un totale di circa 175 grammi, e 1 grammo di eroina, tutto nascosto in una borsa da viaggio. Sono stati inoltre sequestrati due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La perquisizione è stata poi estesa a un camper in uso alla proprietaria, parcheggiato presso un’area di sosta adiacente al Parco Ruffini, a Torino. All’interno del veicolo sono stati trovati ulteriori 500 grammi circa di ketamina, 35 grammi di MDMA e 170 grammi di metanfetamina, nascosti in vari punti del mezzo. Anche in questo caso, la donna è stata arrestata.

Arresto a Moncalieri: cocaina e hashish nascosti in casa e in garage

Nella mattinata del 20 ottobre, la Squadra Mobile ha arrestato un cittadino italiano di 58 anni, residente a Moncalieri. Gli agenti, sospettando che l’uomo stesse trasportando sostanze stupefacenti, lo hanno fermato mentre stava per salire sulla propria auto e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. Nel controllo sono stati trovati 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi, nascosti in un pacco di fazzoletti.

L’attività è proseguita presso l’abitazione e in un garage in uso all’uomo, dove sono stati sequestrati ulteriori 31 grammi di cocaina in pietra, 36 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 60 grammi di hashish e 8,3 grammi di marijuana, occultati in calzini e in una credenza del soggiorno.

