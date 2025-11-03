Alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo dispersi sull'Himalaya in Nepal sul Monte Panbari

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, risultano dispersi sul Monte Panbari (6.887 m), nella parte di Himalaya nepalese. Le ricerche sono in corso, ma sono rese difficili dalle condizioni meteo avverse dovute al ciclone Montha, che ha portato forti piogge e nevicate in tutto il Nepal.

Italiani dispersi sull’Himalaya in Nepal

Di Stefano Farronato e Alessandro Caputo non si hanno più notizie da sabato 1 novembre, quando erano rimasti bloccati al Campo 1.

Il capo spedizione, Valter Perlino, è stato soccorso in elicottero domenica 2 al campo base. La spedizione aveva ottenuto permesso di arrampicata dallo Sherpa Alpine Trekking Service.

La spedizione Panbari Q7

La spedizione era partita il 7 ottobre con l’obiettivo di scalare la montagna in stile alpino e in autonomia, anche con gli sci. Si trattava di un progetto esplorativo su una vetta poco frequentata, espugnata per la prima volta solo nel 2006 da una squadra francese. Il Panbari Himal si trova nella catena del Peri Himal, tra i distretti nepalesi di Gorkha e Manang.

Chi sono Stefano Farronato e Alessandro Caputo

Stefano Farronato, 45 anni, è arboricoltore e alpinista esperto con 18 spedizioni estreme in Ecuador, India, Cina e Himalaya. Prima della partenza aveva dichiarato: “Davanti alla grandezza delle montagne himalayane ci si sente piccoli, eppure è proprio lì che si ritrova l’essenza dell’esplorazione: il silenzio, la fatica, la meraviglia di un mondo incontaminato. È questo che mi spinge a partire: la possibilità di andare oltre, fuori e dentro di me”.

Alessandro Caputo è maestro di sci con lunga esperienza in quota.

Valter Perlino, pinerolese, è alpinista di grande esperienza, con ascensioni tecniche su diverse catene montuose, tra cui l’Everest. Il 9 ottobre Perlino scriveva così su Facebook: “Ancora una volta in Nepal; un quasi settemila, lontano dalle attenzioni mediatiche:

Panbari 6987m – in the Manaslu shadow”.

Le scalate in Nepal

L’autunno è la seconda stagione di arrampicata più intensa in Nepal dopo la primavera. La stagione è solitamente stabile, ma quest’anno è stata colpita da tempeste eccezionali.

Il Dipartimento del Turismo nepalese segnala che 1.400 alpinisti di 79 Paesi hanno ottenuto permessi di scalata nella stagione in corso.

Il Nepal ospita 8 delle 14 montagne più alte del mondo, tra cui Everest, Kanchenjunga e Dhaulagiri.