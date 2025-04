Omicidio San Gregorio di Catania, Carlo Natale Lo Verde ucciso dal padre alla festa nella villa di famiglia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Omicidio a San Gregorio di Catania. Carlo Natale Lo Verde, 23 anni, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola dal padre Natale, 62 anni. Quest’ultimo sarebbe stato sottoposto a fermo. L’imprenditore avrebbe accidentalmente sparato al figlio al culmine di una lite scoppiata durante una festa nella villa di famiglia, che saltuariamente ospita eventi. L’uomo avrebbe anche ferito al tallone un amico della vittima.

Omicidio San Gregorio di Catania, cos’è successo

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, l’imprenditore sarebbe intervenuto durante una festa di compleanno in una villa da lui gestita e saltuariamente adibita a location di eventi privati, nel corso della quale era scoppiata una lite.

Nel tentativo di riportare la calma, l’uomo avrebbe inizialmente cercato di placare gli animi e poi avrebbe estratto una pistola esplodendo alcuni colpi a scopo intimidatorio con l’obiettivo di interrompere la rissa. Durante quei concitati momenti, il figlio del 62enne, che era all’interno della sala, sarebbe intervenuto assieme ad altri per bloccare il padre ma, nella confusione del momento, sarebbero partiti altri colpi di pistola. Uno ha centrato all’addome il figlio dell’uomo, uccidendolo, mentre l’altro ha colpito il tallone dell’amico della vittima, che è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, che ha immediatamente praticato tutte le manovre possibili per cercare di rianimarlo, il giovane è morto poco dopo.

Fermato il padre Natale Lo Verde

Sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, che hanno immediatamente sottoposto a fermo Natale Lo Verde.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri che stanno indagando sul caso coordinati dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall’aggiunto Fabio Scavone.

Gli uomini della Sezione operativa della compagnia di Gravina, assieme alla Sezione investigazioni scientifiche (Sis) del Nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, hanno avviato i rilievi tecnici e svolgendo le indagini allo scopo di ricostruire in maniera più dettagliata gli eventi.

Chi era Carlo Natale Lo Verde

A rivelare l’identità della vittima, Carlo Natale Lo Verde, è stato Meridionews, che ha reso noto inoltre che l’omicidio sarebbe avvenuto in una villa in via Vincenzo Bellini, di proprietà della famiglia.

Secondo ANSA, era iscritto alla facoltà di Economia e impresa dell’Università di Catania e aveva la passione per il padel.

Come sta il giovane ferito a San Gregorio di Catania

Il ragazzo rimasto ferito durante la festa a San Gregorio di Catania, in provincia di Catania, è S.T., classe 1994. Non sarebbe in pericolo di vita.