Omicidio-suicidio a Lamon, emergono dettagli agghiaccianti: il padre ha finito il figlio con una sparachiodi

Emergono dettagli agghiaccianti sul caso di omicidio-suicidio in cui sono morti a Lamon, comune in provincia di Belluno, Vladislav, padre 49enne, e il figlio Riccardo di 17 anni. L’uomo, come rivelato dall’autopsia, ha colpito l’adolescente con otto coltellate al torace e un fendente alla gola, poi lo ha finito con tre colpi alla testa con una una pistola sparachiodi. Infine si è tolto la vita.

Omicidio-suicidio a Lamon, morti padre e figlio: cosa è emerso dall’autopsia

L’autopsia sui corpi è stata eseguita venerdì. Da quanto emerso, come riferito dal Corriere della Sera, Vladislav martedì scorso ha ucciso il figlio dopo essere venuto a conoscenza che l’ex moglie lo aveva denunciato.

Dopo le nove coltellate, ha finito il ragazzo sparandogli tre colpi al capo con una pistola sparachiodi, di solito usata per ammazzare il bestiame.

Sempre da quanto appurato dagli esami autoptici, il giovane avrebbe avuto poco tempo per difendersi. Infatti, sul suo cadavere sono stati trovati pochi segni di tentativi di proteggersi.

I carabinieri del reparto scientifico hanno prelevato del materiale estrapolato da sotto le unghie del 17enne. Tale materiale verrà esaminato dal Ris di Parma e verrà comparato con alcuni segni trovati sul corpo di suo padre. Ci saranno anche confronti con il Dna.

Per quel che riguarda l’esame autoptico sul corpo del 49enne, gli esiti hanno confermato ciò che era già piuttosto chiaro, vale a dire che l’uomo si è suicidato con un colpo alla testa, senza soffrire, a differenza di Riccardo.

Il sospetto degli inquirenti: forse il 49enne voleva uccidere anche la figlia

Le relazioni delle autopsie eseguite dal medico legale Antonello Cirnelli saranno depositate sul tavolo del procuratore Claudio Fabris entro qualche settimana, complete di analisi tossicologica sull’assassino. Si cercherà di comprendere se Vladislav ha agito sotto l’effetto di sostanze, seppur tale scenario, al momento, sembra improbabile.

Dalle indagini è emerso un altro dettaglio inquietante che spinge a credere che la tragedia potesse essere ancor più drammatica. Poco prima di uccidere il figlio e di togliersi la vita, il 49enne ha bussato alla porta dei suoceri con l’intenzione di portare a casa la figlia minore.

I nonni hanno insistito perché restasse là. Il sospetto degli inquirenti è che volesse uccidere anche la ragazzina.

Il possibile movente

Martedì pomeriggio, poco prima che si consumasse l’omicidio-suicidio, l’ex moglie aveva denunciato l’ex marito con il quale per questioni economiche condivideva ancora la casa. In caserma si era recata circa alle 14 e subito dopo l’uomo era stato messo al corrente della denuncia, forse proprio dall’ex.

Chi indaga pensa che l’uomo possa aver ucciso Riccardo per vendetta nei confronti dell’ex moglie.