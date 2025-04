Panico in strada a Vicenza, 50enne ubriaco mostra un coltello con una lama di 20 cm e colpisce le ringhiere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cinquantenne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza a Vicenza. L’uomo, identificato come L.R., è stato trovato a brandire un coltello avvolto in carta stagnola per le strade della città il 30 marzo 2025.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Volante sono intervenuti in Via Toti dopo la segnalazione di una persona molesta. L.R., residente a Vicenza, è stato visto con una bottiglia di birra in una mano e un coltello nell’altra, che batteva contro le ringhiere delle abitazioni.

Recupero e sequestro

Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato di disfarsi del coltello, gettandolo tra le siepi. Gli agenti sono riusciti a recuperare l’arma, una lama di circa 20 cm, che è stata sequestrata.

Conseguenze legali

L.R. è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Vicenza, dove è stato indagato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza, essendo in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici.

