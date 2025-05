Quali città vanno al voto per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, da Genova a Ravenna: seggi aperti

Il 25 maggio, dalle 7:00 alle 23:00, e il 26 maggio, dalle 7:00 alle 15:00, i cittadini di 117 Comuni italiani sono chiamati al voto per le elezione amministrative, ovvero per esprimere la preferenza sul sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali. Le località con popolazione superiore a 15mila abitanti sono 31, di questi 3 – Ravenna, Taranto e Matera – sono capoluoghi di provincia e uno, Genova, è capoluogo di Regione.

Quanti cittadini sono chiamati al voto e come si vota

A essere coinvolti nel voto, con possibile ballottaggio l’8 e il 9 giugno, sono circa due milioni di cittadini. In concomitanza con l’eventuale turno di ballottaggio delle amministrative, i cittadini sono chiamati a partecipare ai 5 referendum popolari abrogativi indetti su altrettanti quesiti in materia di disciplina del lavoro e di cittadinanza.

Sulla scheda è indicato il nome di tutti i candidati sindaco e, a lato, delle liste che li sostengono.

Fonte foto: ANSA

Seggi elezioni amministrative

Si potrà indicare un candidato sindaco e una lista, esprimendo fino a due preferenze di genere diverso. Nei Comuni oltre i 15mila abitanti, a differenza di quelli più piccoli, è previsto il voto disgiunto.

Nelle città con meno di 15mila abitanti, chi ha più voti al primo turno è eletto, mentre in quelle al di sopra di questa soglia risulta eletto solo chi otterrà il 50% +1 dei voti. Diversamente, i due candidati più votati andranno al ballottaggio.

Il voto a Genova, Ravenna, Matera e Taranto

La principale sfida è a Genova. Il centrosinistra ha schierato un formato di campo largo “extralarge” (con Pd, Avs, M5s e Iv) per sostenere la sua candidata Silvia Salis.

Il candidato del centrodestra è invece Pietro Piciocchi che tenta di difendere la poltrona di primo cittadino che è stata di Marco Bucci, ora presidente della Regione Liguria.

A Ravenna il centrosinistra candida il dem Alessandro Barattoni che sfida un centrodestra diviso con Fratelli d’Italia che punta su Nicola Grandi con il sostegno di Forza Italia e la Lega che ha invece deciso di puntare su Alvaro Ancisi, 85 anni ad agosto, decano della politica ravennate, presente in consiglio comunale dal 1966.

A Matera invece il centrodestra è compatto attorno ad Antonio Nicoletti, mentre ben tre sono i candidati di centrosinistra, senza neanche il simbolo del Pd.

A Taranto c’è una situazione confusa da entrambi i lati: Pd e alleati minori cercano la riconquista del Palazzo di Città con Pietro Bitetti, mentre il M5s va da solo con la civica Annagrazia Angolano.

Dalla parte opposta la Lega, che senza simbolo è confluita in Prima Taranto, appoggia Francesco Tacente insieme ad alcune civiche; il centrodestra schiera Luca Lazzaro sostenuto da FdI e FI.

Quali sono i Comuni al voto

Di seguito l’elenco completo di tutti i Comuni al voto:

Piemonte: Malvicino, Morozzo, Saliceto, Sanfront, Cafasse, Cascinette d’Ivrea, Ozegna, Orta San Giulio, San Giacomo Vercellese

Lombardia: Calcinate, Canonica d’Adda, Castione della Presolana, San Felice del Benaco, Asso, Binago, Cirimido, San Daniele Po, Santo Stefano Lodigiano, Cernusco sul Naviglio, Opera, Robecchetto con Induno, Rozzano, Desio, Calvignano, Arcisate, Castellanza, Saronno

Veneto: San Nicolò di Comelico, Sospirolo, Ospedaletto Euganeo, Porto Viro, Borso del Grappa, Eraclea, Santa Maria di Sala, Bevilacqua, Castagnaro

Liguria: Genova, Orero, Rossiglione, Vallecrosia, Sassello

Emilia-Romagna: Bertinoro, San Prospero, Fontevivo, Varano de’ Melegari, Ravenna

Umbria: Assisi, Monte Santa Maria Tiberina, Amelia

Marche: Osimo, Sant’Elpidio a Mare

Lazio: Ceccano, Itri, Contigliano, Pescorocchiano, Fiano Romano, Fonte Nuova, Ponzano Romano, Sant’Angelo Romano, Subiaco

Abruzzo: Ortona, Bisegna, Carsoli, Sulmona, Bussi sul Tirino, Castilenti

Molise: Guglionesi

Campania: Chiusano di San Domenico, Rotondi, Senerchia, Sant’Angelo a Cupolo, Lusciano, Pignataro Maggiore, Casavatore, Giugliano in Campania, Marigliano, Nola, Volla, Capaccio Paestum, Castelnuovo di Conza, Ispani, Sant’Angelo a Fasanella

Puglia: Triggiano, San Ferdinando di Puglia, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Lesina, Orta Nova, Corsano, Taviano, Massafra, Taranto

Basilicata : Bernalda, Irsina, Matera, Montalbano Jonico, Atella, Lavello, Senise, Tolve

Calabria: Cropani, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Petronà, Cassano all’Ionio, Cetraro, Paola, Rende, Scalea, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Marina di Gioiosa Ionica, Melito di Porto Salvo, San Lorenzo, Scilla, Spadola