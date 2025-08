Rocío Muñoz Morales sfida Raoul Bova con l'avvocato divorzista di Totti, vuole l'affido esclusivo delle figlie

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Raoul Bova, di cui Fabrizio Corona ha svelato il tradimento, afferma che lui e la compagna vivessero ormai da separati in casa da tempo. Rocio Muñoz Morales nega tutto e si prepara a un’agguerrita causa legale affidandosi all’avvocato che seguì Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi. La showgirl punta all’affidamento esclusivo delle figlie Luna e Alma.

Rocio Muñoz Morales sceglie l’avvocato di Totti

Sarà una battaglia legale avvincente quella della separazione tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales: in campo due dei migliori avvocati divorzisti del Paese.

Seppur Bova e Morales, insieme da oltre 12 anni, non siano legalmente sposati, per affrontare il futuro ex compagno, la showgirl 37enne ha scelto di farsi accompagnare da Antonio Conte.

Il legale il cui nome ricorda quello di un noto allenatore calcistico, è lo stesso che ha curato gli interessi del campione Francesco Totti nel divorzio da Ilary Blasi.

Il Corriere della Sera fa sapere da fonti vicine alla coppia che la presunta separazione millantata da Bova non sarebbe reale.

Morales e l’attore avrebbero continuato a vivere assieme, con i problemi di tutti ma assieme, almeno fino al mese di maggio.

Nel corposo dossier in preparazione Rocio negherebbe anche qualsiasi tradimento da parte sua, mentre l’influencer Martina Ceretti non sarebbe la prima donna con cui Bova viene meno alle promesse di fedeltà.

Lo scontro per l’affidamento delle figlie

Da quando Falsissimo ha reso noto il lato fedifrago di Bova, Rocio Muñoz Morales si è ritirata in Puglia con le figlie.

L’obiettivo è quello di tenere le piccole Luna e Alma il più lontane possibile da occhi indiscreti e illazioni.

In tribunale, Morales arriverà chiedendo l’affidamento esclusivo delle bambine: a Raoul Bova chiederà soltanto il loro mantenimento.

Per convincere i giudici, pare che l’attrice spagnola sia pronta a portare alla luce gravi comportamenti di Bova in grado di screditare il suo ruolo di genitore.

Raoul Bova ha l’ex suocera come avvocata

Contro Antonio Conte verrà schierata Annamaria Bernardini de Pace, la divorzista dei vip, tra i legali più noti d’Italia.

Una scelta insolita da parte di Bova, perché de Pace è madre della donna che lui tradì con Rocio Muñoz Morales.

L’ex suocera sembra tuttavia aver perdonato il tradimento dell’ex genero – che lei un tempo definì “degenere” – alla figlia Chiara Giordano.

L’avvocata difende il proprio assistito a spada tratta, sia nella battaglia per l’affidamento delle figlie, che in quella contro i ricatti e le calunnie.