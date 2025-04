Sparatoria tra ladri e carabinieri ad Atena Lucana (Salerno), chiusi gli svincoli dell'A2: un ferito grave

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

In prossimità dello svincolo della A2 di Atena Lucana, in provincia di Salerno, si è verificata una sparatoria tra i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e tre persone che viaggiavano a bordo di un’auto rubata, una delle quali è rimasta gravemente ferita.

La sparatoria ad Atena Lucana

Attorno alle 4:30 della notte dell’11 aprile, in prossimità dello svincolo autostradale di Atena Lucana, in provincia di Salerno, c’è stata una sparatoria tra un gruppo di persone che viaggiava a bordo di un’auto rubata e i carabinieri.

L’auto non si è fermata al controllo delle forze dell’ordine e da lì è cominciato uno scontro a fuoco. Uno dei tre fuggitivi è stato colpito ed è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Polla.

La zona di Atena Lucana, dove è avvenuta la sparatoria

Le altre due persone che viaggiavano a bordo dell’auto sono state fermate. Sono risultati tutti di nazionalità straniera, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

Chi sono i banditi arrestati

Secondo le prime ipotesi riportate dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che sono intervenuti nella primissima mattinata dell’11 aprile ad Atena Lucana, quelli fermati durante lo scontro a fuoco sarebbe una banda.

L’auto su cui viaggiavano risulta rubata e, stando alle prime indagini, i criminali sarebbero specializzati in furti negli appartamenti e si sarebbero resi responsabili di una serie di reati.

Stando a quanto risulta dalle prime informazioni, nella sparatoria non sarebbe rimasto ferito nessuno dei militari.

Chiusi i caselli della A2

A seguito della sparatoria sono temporaneamente chiuse, in entrambe le direzioni, sulla A2, le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Atena Lucana, dal km 86,913 al km 87,092.

L’Anas ha informato che la chiusura è stata necessaria per consentire tutti i rilievi necessari alle forze dell’ordine. Per le auto in uscita e in ingresso, si consigliano gli svincoli di Polla o di Sala Consilina.

Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono arrivate sul posto per gestire il traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità in maniera regolare e nel più breve tempo possibile.