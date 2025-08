Michela Miti dal successo allo sfratto, l'attrice non ha più soldi: "Ho finito i risparmi per curare mamma"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Michela Miti è stata una delle icone della commedia sexy italiana degli anni Ottanta. Oggi 62enne, la supplente dei film di Pierino al fianco di Alvaro Vitali racconta delle gravi difficoltà economiche in cui si trova. L’attrice dice di aver finito i risparmi e di sopravvivere grazie agli aiuti della Caritas. E a breve, causa sfratto, dovrà lasciare la casa in cui vive.

Michela Miti dal successo allo sfratto

Michela Miti, nota soprattutto per il ruolo della supplente nei film di Pierino ha raccontato in un’intervista al settimanale Gente di non riuscire più a provvedere al proprio sostentamento.

L’attrice spiega di aver finito i risparmi e di vivere ora solo grazie all’aiuto della Caritas.

IPA Michela Miti con l’ex compagno Alberto Bevilacqua, morto nel 2013

“Mi sono capitati tanti guai, uno dopo l’altro”, racconta al Corriere della Sera. Tra cui problemi di salute: “Sono caduta più volte, mi sono fatta male. Per questo ho dovuto lasciar perdere il mio lavoro“.

Da ultimo lo sfratto. Michela Miti vive da diversi anni in un appartamento alla periferia di Roma dove abitava la madre.

Nell’abitazione manca perfino il gas, l’attrice è costretta ad arrangiarsi con un fornelletto elettrico per cucinare.

Di recente le hanno notificato l’avviso di sfratto: dovrà lasciare l’appartamento a settembre.

La carriera di Michela Miti

La popolarità per Michela Miti, all’anagrafe Michela Macaluso, arrivò a soli 18 anni, nel 1981, quando posò per l’edizione italiana di Playboy.

Da lì il cinema, a partire da Pierino contro tutti e Pierino colpisce ancora, al fianco di Alvaro Vitali. E poi diversi altri film della commedia all’italiana, tra cui Vieni avanti Cretino.

Dopo diversi anni di assenza era tornata a recitare nel 1999 con il film Gialloparma, scritto dal compagno Alberto Bevilacqua.

La relazione con Alberto Bevilacqua

Michela Miti ha avuto una lunga relazione con Alberto Bevilacqua. Non si sono mai sposati e quando lo scrittore è deceduto nel 2013 non le ha lasciato nulla.

“Quando Alberto stava per intestarmi i diritti dei suoi libri, ebbe il crollo che lo portò alla morte”, racconta. “Delle successive vicende legali con la sua famiglia preferisco non parlare”.

“Ho finito i risparmi”

Michela Miti dice di non avere più introiti, salvo qualche diritto per i film, ma “roba di spiccioli”.

L’attrice non ha ancora l’età per la pensione e ha finito di risparmi, che dice di aver speso anche per curare la madre, ammalata negli ultimi anni. E per mantenersi ha venduto “gli oggetti d’oro più cari”.

Ora è seguita da un’assistente sociale del Comune e va avanti grazie all’assegno di inclusione e all’aiuto della Caritas.