Alvaro Vitali dimenticato dal cinema, la rivelazione di Gloria Guida: "Lo aveva fatto soffrire parecchio"

Gloria Guida ricorda Alvaro Vitali, scomparso all’età di 69 anni: “Non sapevo nulla, l’ho appreso per caso in tv”. Compagni di set in decine di commedie, in anni di successi Vitali era diventato un punto di riferimento per l’attrice. La carenza di proposte lavorative, confessa Guida, lo faceva soffrire. Sul set era sempre stato un professionista gentile e divertente.

Soffriva perché non lavorava più

“Alvaro si lamentava delle mancate proposte di lavoro”, racconta Gloria Guida in un’intervista. L’attrice che confessa di aver vissuto lo stesso problema. Dopo il periodo d’oro negli anni Settanta e Ottanta, nessuno dei due riceveva più offerte dal cinema.

Aggiunge: “Non ci si frequentava più molto e, per questo, nel tempo è arrivata anche qualche frecciatina”. Per Alvaro Vitali la consapevolezza di non essere più chiamato a recitare lo aveva rattristato.

Fonte foto: Getty images Alvaro Vitali sul set con Fellini

Lo ricorda Guida, secondo cui questa assenza forzata dai set lo aveva privato di quella sua vitalità che lo rendeva unico.

Era stato dimenticato?

Malgrado la popolarità di Alvaro Vitali fosse indiscussa, nel tempo ha iniziato a ricevere sempre meno proposte per ruoli al cinema. Il passare del tempo e le nuove tendenze cinematografiche lo resero meno richiesto, come accade per molti attori e attrici.

“Se non abbiamo più lavorato assieme non è dipeso da me”, precisa l’attrice, spiegando che la mancanza di offerte non era colpa di nessuno ma del cambiamento del mercato.

In diversi casi, inoltre, spiega come i due avessero preso strade differenti, prima ancora del calo delle proposte. Il pubblico, questo è certo, continua ancora oggi a ricordare alcuni suoi personaggi iconici, come Pierino.

Com’era lavorare con Vitali

Dal racconto dell’attrice emergono i momenti sul set con l’attore deceduto. Sul Vitali metteva tutti a loro agio, dice: “Eravamo quasi un trio io, Lino Banfi e lui e sentivo quel mondo come una famiglia”.

Guida ricorda il clima cordiale, anzi allegro e gli scherzi, come quando insieme a lei legò le stringhe a Jimmy il Fenomeno addormentato. “Facevamo scherzi alla Pierino”. Con nostalgia, l’attrice dice alla giornalista che l’ha intervistata che era un periodo bellissimo.