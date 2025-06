Alvaro Vitali morto dopo essere stato dimenticato, il retroscena di Lino Banfi su "Un medico in famiglia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alvaro Vitali è morto e Lino Banfi ha svelato un retroscena che riguarda l’attore che ha interpretato l’iconico personaggio di “Pierino”. Banfi, tra i protagonisti della fiction “Un medico in famiglia” avrebbe suggerito di ingaggiare il collega in almeno tre diverse occasioni, ma alla fine non se ne fece nulla.

Il retroscena di Lino Banfi su Alvaro Vitali e Un medico in famiglia

Contattato dal Corriere della Sera per commentare la morte di Alvaro Vitali, Lino Banfi ha rivelato: “Lo consideravo un grande attore, non solo un caratterista. (…) La mia stima era sincera, tanto che l’ho proposto almeno 3 volte alla produzione di Un medico in famiglia, ma non è mai successo nulla. Mi sono permesso di fare il suo nome tre volte, e non è successo”.

In risposta a chi lo ha accusato di non aver aiutato Alvaro Vitali quando non lavorava più, lo stesso Lino Banfi, a La Repubblica, ha dichiarato: “Si è detto: ‘Perché non l’ha aiutato?’. Ma come facevo io? Mica facevo il produttore. Non potevo dire a Un medico in famiglia: ‘Prendete questo mio amico’. Non avevo i poteri per farlo”.

“Pierino”, il celebre personaggio interpretato da Alvaro Vitali.

L’accusa di Alvaro Vitali a Lino Banfi

Nel 2018, ospite di Peter Gomez a La Confessione, Alvaro Vitali disse: “Con Lino eravamo amici per la pelle. Non so se qualcuno gli ha parlato male di me”.

Poi aveva aggiunto: “Anche lui è uno come Edwige Fenech che rinnega quel cinema. Lui magari se t’incontra ti dice che vorrebbe farne altri 150. In verità io lo so che rinnega questo cinema. Forse rinnegando questo cinema rinnega anche me“.

Il messaggio social di Lino Banfi per Alvaro Vitali

Appena appresa la notizia della morte di Alvaro Vitali, Lino Banfi ha condiviso un video su Instagram per ricordare l’amico e collega scomparso. Le sue parole:

"Tutto si può dire di me, tranne che non sia altruista, amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro. Sono capitate due strade diverse. Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai. Quello che hai detto mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale e forse l'avrei detto anch'io al posto tuo. Comunque, credimi: sono rimasto scioccato dalla tua mancanza. Eri bravissimo, simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film".