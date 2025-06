Morto Alvaro Vitali, aveva firmato le dimissioni e lasciato l'ospedale: la rivelazione di Stefania Corona

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Poco tempo prima della morte di Alvaro Vitali, l’ex moglie Stefania Corona aveva raccontato in tv il ricovero dell’attore per una broncopolmonite. Nonostante la separazione, Corona gli è rimasta accanto, assistendolo con affetto e rivelando il particolare delle sue dimissioni volontarie dall’ospedale. Parole che oggi appaiono come un tenero addio e una testimonianza di amore resistente al tempo.

Alvaro Vitali e Stefania Corona

Stefania Corona è stata ospite de “La volta buona” su Rai1, parlando della separazione da Alvaro Vitali e della sua lettera per convincerla a ritornare insieme.

Una testimonianza, la sua, che alla luce della morte dell’attore assume risvolti inaspettati, soprattutto perché l’ex moglie aveva raccontato del suo ricovero in ospedale e la scelta di farsi dimettere, una decisione che non la vedeva d’accordo.

Stefania Corona

Le dimissioni dall’ospedale

Alvaro Vitali era stato ricoverato per una broncopolmonite recidiva, ma aveva firmato le dimissioni con decisione, contro il parere dei medici.

Stefania, con un tono misto di affetto e ironia, aveva ricordato i suoi scatti d’umore e la testardaggine nel voler tornare a casa, anche “senza le chiavi” e noncurante delle alte temperature che in questi giorni ci sono a Roma.

“Ha fatto due settimane, che è la prima volta, perchè lui di solito firma le dimissioni” aveva spiegato. “Stamattina mi ha chiamato e ha detto ‘vado via’, anche tutto arrabbiato. Quindi ho detto: ‘ma io sono venuta a parlare con la dottoressa ieri e mi ha detto che qualche giorno in più…’ No, no, vengo a casa”.

Alvaro era stato risoluto, aspettandosi tra l’altro che fra le mura domestiche potesse essere comunque Stefania a prendersi cura di lui. “Eh, dove lo mando?” aveva commentato Corona. “No, dico… Certo, dico sì, certo che ci sono, certo”.

Il rapporto con la ex moglie

Malgrado la fine della relazione dopo quasi 30 anni, quindi, Stefania Corona è stata con Alvaro Vitali nei suoi ultimi momenti.

“Ovviamente, come fai a non andarci?” aveva sottolineato, spiegando di non avere alternative in una situazione come quella che stava vivendo l’attore. “È giusto. Si fa per un amico, lo fai per il tuo marito, per il tuo ex”.

“Lo dico con orgoglio, e lui lo sa di questo. Infatti le sue parole sono ‘grazie’, ma non mi devi ringraziare, gli ho detto. Quando c’è ancora un amore e affetto, non bisogna ringraziarsi, penso che sia una cosa naturale” aveva ribadito.