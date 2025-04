Svolta nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, 6 arresti dopo le rivelazioni di Andrea Beretta

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultras dell’Inter ucciso la sera del 29 ottobre 2022 a Milano, davanti a casa sua, nel quartiere di Figino. La Squadra Mobile di Milano, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti coinvolti nel delitto.

Omicidio Vittorio Boiocchi, sei arresti

Come riporta Ansa, a far decollare l’inchiesta è stata la collaborazione con la giustizia di Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord interista, già detenuto per l’omicidio del boss della ‘ndrangheta Antonio Bellocco e arrestato anche nell’ambito dell’operazione “Doppia Curva”, che ha scoperchiato le infiltrazioni mafiose tra gli ultras di San Siro.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere con l’accusa di omicidio aggravato in concorso, con possibile estensione delle indagini ad altri soggetti della galassia ultras.

Fonte foto: ANSA

Il funerale di Vittorio Boiocchi

Le rivelazioni di Andrea Beretta

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base del delitto ci sarebbe stata una guerra interna alla curva, legata alla gestione dei profitti derivanti da biglietti, merchandising e rapporti con la criminalità organizzata.

Boiocchi, tornato in libertà dopo 26 anni di carcere, avrebbe voluto riprendere il controllo del gruppo, entrando in conflitto con la nuova dirigenza guidata proprio da Beretta.

Quest’ultimo, oggi pentito, avrebbe fornito elementi fondamentali per ricostruire la catena di comando e identificare non solo i due esecutori materiali, ma anche i mandanti e gli organizzatori dell’agguato.

L’uomo che ha sparato a Boiocchi – cinque colpi, due dei quali mortali – è stato arrestato in Bulgaria, in una località sul Mar Nero, grazie alla cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e bulgare.

La pista mafiosa e le accuse

Agli indagati viene contestata anche l’aggravante mafiosa.

La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ritiene che il delitto sia maturato all’interno di una rete di relazioni tra ultras e clan della ’ndrangheta, che da anni influenzano il tifo organizzato e ne controllano i flussi economici.

Le rivelazioni di Beretta sono state riscontrate dalla Squadra Mobile, guidata da Domenico Balsamo e Alfonso Iadevaia, che ha messo insieme le prove decisive per ricostruire la dinamica dell’omicidio.