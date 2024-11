La Banda di Don Chisciotte: Missione Mulini a Vento. Il trailer

Arriva il 14 novembre nelle sale cinematografiche “La Banda di Don Chisciotte – Missione Mulini a Vento”, un film d’animazione colorato e con molta azione, che celebra l’importanza dell’immaginazione, il valore dell’amicizia e quello della propria comunità.

La storia del piccolo Alfonso Chisciotte

Alfonso Chisciotte è un ragazzino di 11 anni con una grande immaginazione. Come legittimo discendente ed erede legittimo di Don Chisciotte e proprio come il suo trisavolo, trisnonno, combatte costantemente contro mostri, che nessun altro può vedere, per salvare la sua città nella Mancia.

Il suo unico amico, Pancho Panza, vive proprio accanto a lui, ma la loro amicizia deve essere tenuta segreta a tutti, poiché le loro famiglie sono in faida.

La sfida a Carrasco

Mentre una tempesta minacciosa si avvicina a La Mancha, un losco uomo d’affari di nome Carrasco visita ogni casa della città, facendo un’offerta che la maggior parte delle famiglie (unica eccezione i Chisciotte) non può rifiutare e di conseguenza vende le proprie case e si trasferisce nel lussuoso complesso residenziale e parco divertimenti “Carrasco Land”.

L’unica persona che pensa che ci sia qualcosa di strano dietro la tempesta è Alfonso. Recluta l’aiuto di Pancho e Victoria (amico di Pancho e cotta segreta di Alfonso) per andare nei boschi della Mancha a catturare un mostro che ritiene responsabile della tempesta. Nonostante non credano al 100% alla storia di Alfonso, si imbarcano in questa missione, con Carrasco alle calcagna, che cerca di fermarli a tutti i costi. Come finirà? Scopritelo al cinema!

