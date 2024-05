Finisce l'era della Catheram Seven 485, ma prima di dirle addio nascono due edizioni limitate che sono il non plus ultra dell'adrenalina su strada

Fonte: Ufficio Stampa Catheram Catheram vuole stupire ancora

Catheram può sembrare un nome di nicchia, ma gli appassionati sanno bene di cosa parliamo. Poche auto sanno trasmettere delle emozioni schiette e sincere come la Seven, la più famosa creatura del brand britannico. Ovviamente, non si parla di un’auto da tutti i giorni, ma degli oggetti sfiziosi da relegare a particolari giornate nelle quali ci si può divertire al volante, meglio se in pista o in una strada chiusa al traffico. In ogni caso, Catheram per celebrare la prima Seven 485 propone due serie limitate molto particolari e di sicuro fascino che non lasceranno impassibili i seguaci di questa azienda.

Appena 85 unità disponibili

Le nuove Catheran Seven 485 saranno disponibili in appena 85 unità, così suddivise: 60 485 FE e 25 485 CSR FE. Per possederle e avere il piacere di parcheggiarle nel garage di casa, ci vogliono almeno 67.495 euro, IVA e tasse locali escluse. Dunque, la spesa è abbastanza esosa ma le passioni talvolta non hanno prezzo.

Ogni veicolo verrà fornito con l’esclusiva finitura Final Edition, che mette in evidenza le migliori specifiche disponibili sul prodotto, continuando a consentire ai clienti di personalizzare il veicolo secondo i propri gusti. L’edizione FE prevede: sedili sportivi in pelle nera Hex Black, Alcantara e pelle nera con ricamo Final Edition, cruscotto in carbonio, interni completamente rivestiti di moquette, strisce nere satinate, badge neri, una targhetta numerata unica e una scelta di cinque colori premium.

Cathera Seven 485, motore Ford

Entrambi i modelli sono provvisti di un motore Ford Duratec (non come quello della Mustang) da 2,0 litri a quattro cilindri ad aspirazione naturale, capace di spingersi fino a 8.500 giri/minuto, di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 224 km/h. In definitiva, si tratta della più potente Seven conforme alla normativa UE-6 disponibile sul mercato. La Catheram 485 FE è disponibile con telaio standard e grande, mentre la 485 CSR FE è disponibile solo con telaio grande e sospensioni interne.

La fine di un’era con stile

Olivier Jouanne, Territory Manager europeo di Caterham, ha dichiarato: “Svelare la nostra Seven 485 Final Edition è un momento agrodolce per noi e per i nostri clienti. Da un lato segna la fine di un’era per uno dei nostri modelli europei più iconici. Dall’altro, con un numero limitato di esemplari disponibili, i clienti hanno ora la possibilità di possedere l’ultima Seven (vista anche in Dragonball) ad aspirazione naturale con il più alto numero di giri mai prodotta, e di guidare un pezzo di storia della Caterham”.

“È stato un decennio incredibile – ha proseguito Jouanne – per la 485, che è stata un prodotto incredibilmente popolare in Europa, in particolare nei mercati DACH. Per ora, guardiamo avanti alla capacità produttiva e ingegneristica aggiuntiva, che ci darà lo spazio per concentrarci sull’espansione della nostra offerta di prodotti europei“.

Oltre alla 485 e alla 485 CSR Final Edition, 10 unità della Seven 480 FE saranno disponibili in modo esclusivo per il mercato giapponese. In poche parole, il sipario sta tristemente calando su una vettura che ha interpretato benissimo la sua epoca con prestazioni, divertimento e audace coinvolgimento emotivo. Probabilmente i suoi appassionati non troveranno più un’auto del genere. Ma non poniamo limiti alla provvidenza.