Fonte: iStock Fiat pronta al ritorno di Multipla

Fiat Multipla è pronta al grande ritorno? A oltre 25 anni dal lancio della prima generazione e a 14 dall’ultima della seconda, la monovolume del Lingotto potrebbe presto tornare in produzione negli stabilimenti della Casa italiana. A svelarlo è stato il CEO di Fiat e Abarth Olivier François nel corso del podcast “Wolf – Storie che contano”, condotto da Fedez, in cui si è tornati a parlare del modello iconico del brand. Una vettura spesso bistrattata per il suo design particolare, ma che grazie alla sua estrema funzionalità è stata per anni una vettura di successo del marchio.

Fiat Multipla, il ritorno?

Nel corso della lunga intervista rilasciata al rapper Fedez nel podcast, in cui si è raccontato tra la passione per la musica e il suo trascorso nel settore automobilistico, Olivier François ha sganciato la bomba. Un’anteprima, si può dire, perché di reale ancora non ci sarebbe ancora nulla anche se da mesi in Fiat si starebbe discutendo del grande ritorno.

Parliamo di Multipla, la monovolume della Casa che dal 1998 al 2010 è stata capace a suo modo di far parlare di sé. Vettura estremamente funzionale per la sua spaziosità, infatti, tutti la ricordano per il design geniale, a volte criticato, ma pur sempre distintivo. E François, incalzato da Fedez che ha ricordato l’auto come “brutta ma bella”, non si è tirato indietro nel dire la sua.

“Aveva 6 posti, era lunga appena 4 metri ma aveva 6 posti, 3 avanti, 3 dietro. In 4 metri!” ha ricordato il CEO di Fiat e Abarth, sottolineando che si è sempre battuto in prima persona per il grande ritorno della monovolume: “Rompo sempre le scatole a tutti perché la vorrei di nuovo“.

Un modello che, ricorda, aveva “il davanti sembrava il retro, il retro sembrava il davanti, aveva 6 posti e aveva l’ingombro di una 500 di oggi”.

“Io vorrei rifare queste macchine, ci sto lavorando” ha svelato François, che ha aperto a una nuova generazione di Multipla, la terza, che di certo punterà a stupire tutti come la Panda più bassa di sempre.

I rumors sulla nuova monovolume

Parole, quelle di Olivier François, che hanno accesso gli entusiasmi degli affezionati al marchio che da anni sognano il ritorno di Multipla. Ma come sarà? È una domanda che al momento non può trovare risposte certe, ma tanti sono i rumors che ruotano attorno al modello del Lingotto.

Da tempo si parla del ritorno di una nuova Fiat Multipla, magari nel 2025, una vettura che però sarebbe aggiornata rispetto al passato. Al passo con i tempi, infatti, la grande novità potrebbe essere proprio in un upgrade dei posti a disposizione, che secondo le voci che circolano potrebbero addirittura essere 7.

Sul luogo di produzione, poi, si vocifera possa essere in Marocco, dove una nuova versione di Multipla potrebbe vedere la luce sulla piattaforma Smart Car di Stellantis.

L’anticipazione di Olivier François, che ha anche parlato di Fiat 600 oltre che dell’arrivo di una nuova generazione del pickup Strada che sarà venduto anche in Europa, conferma però l’intenzione di Fiat di avere, insieme alla nuova Panda, una nuova famiglia di auto da contrapporre alla gamma vincente 500.