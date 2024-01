Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford Kuga, best-seller dell'Ovale blu, si rinnova

Ford presenta la nuova versione del suo SUV campione di vendite, nonché uno dei veicoli PHEV più diffiusi in Europa. Stiamo parlando, ovviamente, della Kuga che si rivela con una silhouette audace e dal forte carisma. Oltre al colpo d’occhio, il veicolo a ruote alte dell’Ovale blu offre prestazioni sorprendenti grazie ai propulsori elettrificati, una connettività all’avanguardia e una gamma di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Basteranno questi ingredienti per renderla ancora una regina del mercato?

Punta sulle motorizzazioni ibride

Costruita in Europa e pensata per gli automobilisti del Vecchio continente, la Ford Kuga punta molto sui propri motori ibridi: la versione PHEV offre fino a 69 km di guida puramente elettrica, mentre la full hybrid garantisce 900 km di autonomia con un singolo pieno di carburante e fino al 64% di pura modalità elettrica nella guida in città.

Entrambe le proposte, poi, offrono un’accelerazione migliorata e un abbattimento delle emissioni di CO2 molto cospicuo. Offrendo fino a 2.100 kg di capacità di traino, grazie a questa specialità batte tutti i rivali diretti. Questo significa che la nuova Kuga è in grado di trasportare qualsiasi cosa, da una grande roulotte a un box per cavalli con il suo passo.

Le innovazioni di Ford Kuga

La nuova Kuga si è evoluta sia all’interno che all’esterno, con un design fresco e tagliente. Un’accattivante barra luminosa a LED incornicia la griglia anteriore, che mette in mostra il simbolo di Ford. Anche nell’abitacolo si assiste a un deciso passo in avanti, anche in termini di connettività, grazie al sistema di infotainment SYNC 4 di ultima generazione che offre il doppio della potenza di calcolo rispetto al precedente. Si integra perfettamente con gli smartphone, dispone di connettività 5G per un accesso rapido alle informazioni, possiede una navigazione connessa al cloud per stare al passo con gli ingorghi, e interagisce Apple CarPlay wireless e Android Auto senza uso di cavo. Anche Alexa Built-in è di serie, così conducenti e passeggeri possono porre domande o impartire comandi anche senza uno smartphone collegato.

Un pieno di tecnologia

La tecnologia avanzata offerta da Ford per l’assistenza alla guida permette di viaggiare in modo confortevole e senza sforzo anche nelle condizioni più difficili. L’Adaptive Cruise Control di nuova generazione può azionare automaticamente i freni nelle curve, negli incroci e in situazioni di traffico, mentre il sistema di telecamere a 360 gradi offre una visione aerea funzionale al parcheggio, alla preparazione all’aggancio di un rimorchio o anche l’utilizzo un autolavaggio automatico.

Inoltre, i sedili scorrevoli della seconda fila possono aumentare lo spazio per le gambe degli occupanti posteriori fino a oltre 1 metro o creare fino a 150 litri di spazio extra nel bagagliaio. I sedili comfort opzionali approvati da un’organizzazione leader nel settore della salute della colonna vertebrale forniscono supporto dove è più necessario. Questa nuova gamma Kuga vanta la nuova serie Active, perfetta per chi desidera la Kuga più robusta, sia nell’aspetto che nelle capacità, e in grado di gestire superfici come sabbia o fango.

La tecnologia di illuminazione avanzata contribuisce a migliorare il comfort e la sicurezza del conducente, con fari completamente a LED che includono il controllo automatico degli abbaglianti di serie. I fari Dynamic Pixel LED utilizzano i dati di navigazione e una telecamera montata sul parabrezza per leggere i segnali stradali, alterando il modello di luce nelle curve, negli incroci e nelle rotatorie per illuminare meglio pedoni e ciclisti.

Made in Europa

La nuova Kuga è costruita in Europa presso l’avanzato stabilimento Ford di Valencia in Spagna, dove la stampa 3D delle componenti garantisce una produzione accurata e sostenibile. L’intelligenza artificiale, tra l’altro, lavora fianco a fianco con gli ingegneri per garantire i più alti standard di qualità e produzione. Adesso, non resta che scoprirla dal vivo, dato che l’auto è già ordinabile presso le concessionarie Ford.