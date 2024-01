Ford ha svelato la nuova generazione di Kuga, il SUV ibrido plug-in più venduto in Europa : affascinante e contemporanea, la nuova Kuga offre prestazioni superiori grazie ai propulsori ibridi protagonisti della transizione verso l’elettrificazione Made in Europe e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida. Per la prima volta, la gamma si arricchisce della, perfetta per chi desidera un design più avventuroso e performance ottimali anche nell'off-road. Costruita nello stabilimento Ford di Valencia, la nuova Kuga è realizzata in maniera ancora più accurata e sostenibile anche grazie all’introduzione di due grandi innovazioni: ladelle componenti e l’assistenza dell’Intelligenza Artificiale, che lavora al fianco degli ingegneri.