Fonte: Sotheby‘s La Lamborghini Diablo SV Roadster è stata prodotta nel 1998

Le supercar di Lamborghini sono un vero e proprio simbolo del mondo delle quattro ruote e sono sempre molto apprezzate dai collezionisti. Dopo qualche anno dalla produzione, infatti, i modelli in edizione limitata prodotti da Lamborghini diventano tra i più richiesti dagli appassionati. Non è raro che modelli di questo tipo diventino protagonisti di una vendita all’asta.

È il caso, ad esempio, della Lamborghini Diablo SV Roadster, una delle evoluzioni più interessanti ed esclusive della Lamborghini Diablo, supercar prodotta dalla Casa italiana tra il 1990 e il 2001. Un’esemplare della Roadster è stato proposto in vendita all’asta da Sotheby’s. Si tratta di una vera e propria gemma della produzione Lamborghini degli anni 90.

Un’icona degli anni 90

La Lamborghini Diablo SV Roadster protagonista della vendita all’asta da Sotheby’s è un’evoluzione della Diablo SV (SV è l’acronimo utilizzato più volte in passato da Lamborghini per indicare le versioni Super Veloce della sua gamma) di seconda serie risalente al 1998, anno in cui la recente svolta elettrica di Lamborghini era ancora molto lontana.

In particolare, il modello venduto all’asta è uno dei due esemplari realizzati da Lamborghini ed è dotato di trazione posteriore, tetto rimovibile oltre alle personalizzazioni SV. La valutazione stimata non è stata divulgata pubblicamente, come spesso accade per modelli di questo tipo.

Il modello (con telaio WLA12960) è stato prodotto nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese ed è uscito dalle linee di assemblaggio il 6 aprile del 1998. Quest’esemplare è stato ordinato dal Touring Auto di Milano, distributore milanese di Lamborghini, con consegna avvenuta il 5 giugno 1998, come rivelato dal certificato di garanzia.

Successivamente, la vettura è appartenuta a diversi collezionisti di auto Lamborghini. Si tratta, quindi, di una delle supercar più esclusive prodotte da Lamborghini nell’era moderna oltre che uno dei simboli dell’intera produzione della Diablo.

Quest’esemplare di Lamborghini Diablo SV Roadster si caratterizza per una livrea molto particolare. La carrozzeria, infatti, presenta una colorazione chiamata Roadster Giallo che riprende tonalità già utilizzate dalla Casa italiana per le sue produzioni più estreme e sportive.

Ad arricchire la carrozzeria, inoltre, ci sono alcuni elementi in Nero che creano un contrasto davvero particolare che contribuisce a incrementare la personalità del modello.

Sotto al cofano c’è il V12

La Lamborghini Diablo SV Roadster proposta da Sotheby’s è dotata del motore V12 da 5,7 litri, un vero e proprio simbolo della produzione della Casa italiana degli anni 90. Quest’unità, in particolare, è in grado di erogare una potenza massima di 530 CV con una coppia motrice di 605 Nm. Solo recentemente, ricordiamo, Lamborghini ha detto addio al suo iconico V12, almeno per quanto riguarda la versione priva di elettrificazione.

La vettura, come sottolineato in precedenza, è dotata di trazione posteriore. Da notare, inoltre, che la Diablo SV Roadster, rispetto alle versioni precedenti, può contare su un impianto frenante evoluto e migliorato, con dischi da 355 millimetri e pinze rinforzate. Da segnalare, tra gli optional inclusi nella dotazione di serie dell’esemplare proposto all’asta, anche la presenza di un sistema di sollevamento elettronico delle sospensioni.