Audi e FISI: sportività e innovazione si incontrano a Milano

Nella cornice di City Life, Audi consegna la flotta agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, rinnovando la loro partnership e presentando l’Audi RS e-tron GT, l’emblema dell’evoluzione sostenibile della sportività Audi.

Nello scenario di City Life, il cuore metropolitano di Milano, Audi ha rinnovato la sua storica collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) attraverso la consegna ufficiale della flotta delle sue auto agli atleti italiani. Questo evento segna, ogni anno, l’inizio della nuova stagione agonistica e rappresenta un omaggio ai più talentuosi atleti, quelli che hanno ottenuto i migliori risultati nella scorsa stagione di Coppa del Mondo di sci

Da oltre un decennio, Audi è una costante presenza accanto alla FISI, sottolineando il suo impegno verso lo sport invernale e l’innovazione tecnologica. La partnership tra Audi e FISI è stata rinnovata ancora una volta, rafforzando il legame che unisce queste due realtà.

Audi ha messo a disposizione degli atleti, per questa nuova stagione, una flotta di vetture mild-hybrid che comprende modelli come Audi Q7 e Audi A6 allroad quattro, insieme alle Audi RS 4 Avant e Audi RS 6 Avant. Queste vetture incarnano i valori di sportività, performance e versatilità che caratterizzano il marchio Audi. La scelta di vetture mild-hybrid sottolinea l’impegno di Audi verso la sostenibilità ambientale, un aspetto fondamentale nell’attuale panorama automobilistico.

L’anno 2007 segna l’inizio della collaborazione tra Audi e FISI, che oggi rappresenta uno dei pilastri dei valori del marchio dei quattro anelli. Questa alleanza riflette l’approccio sportivo che Audi adotta sia nel Motorsport che sulla strada, con una costante ricerca di eccellenza attraverso tecnologie avanzate.

Nel corso dell’evento di consegna, oltre alle vetture destinate agli atleti, il pubblico ha avuto l’opportunità di ammirare la Granturismo full electric Audi RS e-tron GT. Questo modello elettrico rappresenta un passo avanti nella mobilità sostenibile di Audi ed è un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda nel ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare all’eccellenza sportiva.

La presenza di Audi nel mondo degli sport invernali si manifesta anche attraverso iniziative esclusive e investimenti mirati per promuovere un approccio sostenibile e responsabile alle risorse ambientali. La casa automobilistica tedesca si conferma attiva in località come Alta Badia, Cortina, e Madonna di Campiglio, contribuendo allo sviluppo sostenibile di queste zone montane.

Il legame tra Audi e gli sport invernali rappresenta, anche, una simbiosi perfetta tra sportività, innovazione e responsabilità ambientale. La consegna della flotta agli atleti FISI a Milano simboleggia questo rapporto duraturo e produttivo, che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.

Un importante aspetto di questa collaborazione è l’attenzione di Audi verso la sostenibilità. L’introduzione dell’Audi RS e-tron GT, un’auto elettrica di alta gamma, è un chiaro esempio di come Audi si stia muovendo verso un futuro più ecologico. Questa vettura, con la sua propulsione completamente elettrica, offre alte prestazioni senza emissioni inquinanti, insieme alla presenza di Audi in località montane come Alta Badia, Cortina e Madonna di Campiglio dimostra l’impegno dell’azienda nel promuovere uno stile di vita sostenibile e responsabile, contribuendo allo sviluppo e al benessere di queste comunità.

La consegna della flotta Audi agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali rappresenta un momento di celebrazione, ma anche un impegno concreto verso un futuro più sostenibile. Audi e FISI continuano a dimostrare che la sportività e l’innovazione possono coesistere con la responsabilità ambientale, promuovendo valori positivi per lo sport e per la società nel suo complesso.