Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Debutto alla MDW per il nuovo Audi Q6 e-tron

Alla Milano Design Week è possibile ammirare la nuova Audi Q6 e-tron, la massima espressione del famoso motto “Avanguardia della Tecnica” reso famoso dai quattro anelli. Il neonato SUV elettrico è il primo modello di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica PPE, e ha il desiderio di imporsi nella sua categoria per autonomia e potenza di ricarica. Al momento del debutto sono due le proposte di powetrain, rigorosamente a trazione integrale: Q6 e-tron quattro da 387 CV e SQ6 e-tron quattro da 517 CV in modalità boost.

L’autonomia della nuova Audi Q6 e-tron

Tramite la batteria agli ioni di litio con capacità nominale di 100 kWh, l’autonomia del SUV tedesco tocca quota 625 chilometri (ciclo WLTP) nella versione meno performante e 598 chilometri (ciclo WLTP) in quella più brillante. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW è possibile recuperare sino a 255 chilometri di autonomia in appena 10 minuti. Valori cui contribuisce la gestione termica predittiva e cui si accompagna la funzione Plug & Charge. In un secondo momento arriveranno due varianti a trazione posteriore: un powertrain long range e un powertrain d’ingresso.

Un nuovo concetto di design

Audi Q6 e-tron, vista in anteprima a Monaco di Baviera, è la prima vettura di serie della Casa di Ingolstadt a ispirarsi al paradigma stilistico dall’interno all’esterno, introdotto dai concept sphere. L’Audi Digital Stage, che contraddistingue il layout della plancia, si compone del cruscotto digitale Audi virtual cockpit, dell’head-up display con realtà aumentata, del display curvo MMI con tecnologia OLED che abbraccia il guidatore e dello schermo del passeggero anteriore.

Un avamposto moderno completamente digitalizzato (come su Q2), al quale dà una mano anche l’inedita architettura elettronica che rende possibile l’applicazione dell’intelligenza artificiale al controllo vocale e l’adozione del sistema operativo Android Automotive OS. Con l’aggiunta della seconda generazione dei gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED, il SUV a elettroni porta a un livello inedito la sicurezza individuale e collettiva, il lighting design e l’interazione Car-to-X. Alla firma luminosa attiva, che sviluppa una nuova scenografia dinamica all’interno dei gruppi ottici, si affianca la funzione di segnalazione della prossimità che integra l’innovativa luce di comunicazione: in caso di pericoli allerta preventivamente gli altri utenti della strada.

Servizi connessi sulla nuova Audi Q6 e-tron

Infine, il SUV a elettroni gode di inediti servizi premium volti a rendere sicuro e confortevole l’uso di un’auto full electric. Uno di questi è l’e-tron power on demand, il servizio di “ricarica on demand on location” fornito da E-GAP che ricarica in modalità fast Audi Q6 e-tron durante il lavoro, una cena, un concerto o in qualsiasi momento lo si desideri. L’utente Audi è svincolato dal bisogno di ricercare una colonnina.

Nelle città coperte dal servizio, l’operatore di E-GAP interviene con i propri van 100% elettrici, raggiungendo la vettura nel luogo in cui essa si trova e ricaricandola. In caso di lungo viaggio, e assenza di copertura del servizio, entra in gioco e-tron switch, con il quale il cliente di Audi Q6 e-tron può optare per un massimo di 15 giorni all’anno per una vettura ibrida della gamma Audi.