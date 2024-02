Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Audi Q2 si aggiorna con una ventata di tecnologia e connettività: il SUV compatto della Casa di Ingolstadt, alla sua ultima generazione, guadagna un nuovo display touch da 8,8 pollici per la gestione dei servizi di bordo, nuove funzionalità di sicurezza e vede apparire sopra la plancia, per la prima volta, l’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici (sin dal primo livello di allestimento).

Audi Q2, la cui produzione è quindi per il momento confermata, è prodotto presso lo stabilimento di Ingolstadt e arriverà nelle concessionarie italiane in primavera.

Audi Q2 si aggiorna: più tecnologica e interattiva

Audi lo aveva annunciato già due anni fa: Q2 non avrà alcun successore. Il SUV compatto lanciato nel 2016 non vedrà una nuova generazione, ma questo non ha impedito alla Casa di Ingolstadt di aggiornare l’amatissimo crossover entry-level.

Con il Model Year 2024, che vedremo in Italia tra qualche mese, è arrivato il momento di un sostanzioso aggiornamento tecnologico. Il nuovo sistema di infotainment del SUV compatto dei quattro anelli può contare su un touchscreen da 8,8 pollici che “manda in pensione” la vecchia manopola a pressione – oggi sostituita da un pratico vano portaoggetti.

Q2 si arricchisce anche dell’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici, disponibile sin dal primo livello di allestimento, che si avvale di un display Full HD con risoluzione di 1920/720 pixel e che permette di visualizzare, oltre alle indicazioni classiche come velocità e giri del motore, anche i servizi Audi connect e la mappa di navigazione 3D.

Tramite i tasti sul volante il conducente può gestire i contenuti e scegliere tra tre diversi layout di visualizzazione, tra i quali spicca una schermata dinamica che mostra regime e velocità in forma di istogrammi. Anche la dotazione di sicurezza si aggiorna, e guadagna una nuova funzionalità che permette il riconoscimento della segnaletica stradale mediante telecamera, una tecnologia in grado di rilevare anche limiti di velocità e divieti di transito.

Nuovo infotainment per il SUV Audi

Quello che si nota a prima vista, guardando gli interni del Q2 aggiornato, è il nuovo display MMI touch da 8,8 pollici che domina la plancia e che sostituisce integralmente, per quanto riguarda la gestione delle funzioni di bordo, la manopola a pressione collocata lungo il tunnel

Ma il cuore dell’aggiornamento tecnologico di Audi Q2 è nell’infotainment: il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie per la versione d’ingresso Business, include i servizi Audi connect navigation & infotainment (gratuiti per i primi tre anni dopo l’acquisto della vettura) che permettono di visualizzare le informazioni sul traffico online e di ricercare punti d’interesse e mete di viaggio tramite l’app myAudi. Oltre a ciò, è possibile accedere a informazioni sul meteo, notiziari online e servizi in streaming.

Il pacchetto connectivity, di serie dal secondo livello di allestimento, include l’Audi smartphone interface, in grado di trasferire l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display della vettura. Tra le altre dotazioni opzionali, spiccano l’impianto audio Sonos 3D da 705 Watt (composto da 14 altoparlanti, amplificatore a 15 canali e subwoofer) e l’Audi phone box, che consente la ricarica a induzione dello smartphone e la trasmissione 5G dei dati tramite l’antenna dell’auto.

Audi Q2 arriverà in Italia, nella sua versione aggiornata, nel secondo trimestre del 2024. Il prezzo di listino resta immutato: il SUV urbano porta d’ingresso alla galassia Audi, che non è mai stato così tecnologico, è disponibile a partire da 32.200 euro.