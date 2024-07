Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi Q4 35 e-tron, in gamma la nuova entry level: i prezzi e le prestazioni

Una ventata di novità in casa Audi, con il brand dei Quattro Anelli che annuncia l’arrivo di Audi Q4 35 e-tron per aprire a tutti la possibilità di entrare nel segmento compatto premium completamente elettrico. Una vettura che amplia verso il basso la gamma dell’elettrica più venduta della Casa, un modello che grazie al suo charme riesce a essere attraente e a far gola a tanti.

Audi Q4 35 e-tron, prestazioni super

Audi Q4 35 e-tron è la versione 35 dell’auto elettrica più venduta della Casa, ennesimo aggiornamento da parte del brand di Ingolstadt per cercare di attrarre sempre più clienti nel mondo delle vetture alla spina. Dotato di una batteria da 55 kWh (52 kWh netti), che consente un’autonomia fino a 355 chilometri, il SUV può contare su prestazioni da urlo.

Infatti, in condizioni ottimali e grazie alla migliore chimica delle celle, il livello di carica della batteria è aumentata. Il compatto, infatti, è capace di arrivare dal 10 all’80% in soli 25 minuti quando viene caricato in una stazione di ricarica rapida, con una potenza di ricarica massima di 145 kW. Il powertrain da 170 CV montato sull’asse posteriore le consente di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Ma soprattutto può scattare da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. A livelli di prestazioni, il Q4 35 e-tron ha un consumo di energia combinato in kWh/100 km di 19.2-17.0 in ciclo WLTP.

Audi si è poi concentrata molto anche sulla gestione termica grazie all’implementazione di un sistema di raffreddamento a risparmio energetico. La geometria e la disposizione degli ingranaggi nel cambio e i componenti sagomati per l’invio e la distribuzione dell’olio, infatti, mantengono basse le temperature. Il circuito di raffreddamento garantisce che l’olio venga mantenuto nella giusta temperatura.

I prezzi della nuova Audi

Ma quando arriva e quanto costerà la nuova Audi Q4 35 e-tron? La risposta alla prima domanda lascerà tutti col sorriso. Audi, infatti, ha annunciato che il compatto elettrico sarà disponibile già da luglio 2024, con il via agli ordini che verrà dato molto presto.

Sul prezzo, invece, la Casa ha specificato il range. I costi, in base a quanto riportato dal sito media europeo del brand, partiranno da 45.600 euro per la Q4 35 e-tron. Un prezzo che però è maggiorato in Italia. Infatti parte da 51.100 euro oppure 963 euro al mese, ovviamente per il modello base. Il prezzo sale a 53.100 euro con la versione Business, 55.100 euro per la Business Advanced e infine 57.100 euro per la S line edition.

A bordo della nuova Audi Q4 35 e-tron, comunque, ci sarà anche ChatGPT. Infatti col nuovo Audi Application Store sarà possibile accedere a un’ampia e crescente selezione di app popolari, da notizie e podcast, sport e giochi a video e intrattenimento senza utilizzare uno smartphone e direttamente dal sistema di infotainment Audi MMI, ma anche accedere all’IA grazie all’input vocale.

Sul compatto di ultima generazione è poi previsto un sistema di navigazione e infotainment Audi Connect, il quadro strumenti completamente digitale Audi Virtual Cockpit da 10.25 pollici, il sistema di navigazione Audi MMI Plus, un portellone posteriore con apertura elettrica e apertura hands-free, la chiave comfort opzionale e i sedili anteriori riscaldati.