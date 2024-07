Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio stampa Audi L'Audi A4 35 e-tron ha specifiche tecniche tali da essere adatto anche ai neopatentati

Sembra una frase fatta, ma rappresenta il reale stato delle cose: la rivoluzione elettrica che ha travolto il mondo dell’auto non si potrà arrestare. Al massimo potrà trovare qualche ostacolo nel suo percorso, ma tutti gli investimenti compiuti negli ultimi anni dai vari costruttori non andranno perduti. Tra chi ha scommesso sul futuro a zero emissioni c’è Audi. La Casa dei 4 anelli ha ampliato la sua gamma elettrica ed oggi propone una novità adatta anche ai neopatentati.

Neopatentati, quali sono i limiti

Quando si parla di auto elettriche ci sono alcuni argomenti che vengono spesso adottati per sottolinearne le qualità: autonomia, potenza e accelerazione da 0 a 100 Km/h. Questi dati sono certamente apprezzati dagli automobilisti che vogliono abbandonare il motore termico per abbracciare una nuova forma di mobilità, ma in molti casi non tengono conto di una particolare categoria di guidatori – quale quella dei neopatentati – sottoposta a precisi limiti.

Il nostro legislatore, infatti, ha adottato delle misure stringenti per tutti coloro che ottengono la patente di guida da meno di tre anni, soprattutto per quel che riguarda la potenza delle vetture che potranno guidare. I neopatentati non possono guidare autoveicoli che superano una potenza di 75 kW per tonnellata, con un limite assoluto di 105 kW per tutti i veicoli della categoria M1, inclusi i veicoli elettrici. Un limite stringente pensato per tutelare sia i neopatentati che tutti gli utenti della strada.

La scelta di Audi per i neopatentati

Proprio per soddisfare le richieste dei neopatentati che vogliono abbracciare la mobilità elettrica, la Casa dei quattro anelli ha svelato la nuova Audi Q4 35 e-tron. Il SUV a zero emissioni si caratterizza per una potenza massima di 170 CV, una batteria da 52 kWh, una autonomia dichiarata pari a 364 chilometri nel ciclo WLTP e una potenza di ricarica di 145 kW in DC. Grazie a quest’ultimo valore è possibile ottenere sino a 105 chilometri di percorrenza in appena 10 minuti.

Il SUV compatto firmato Audi si caratterizza per una trazione inviata alle ruote posteriori così come le versioni top di gamma 45 e-tron da 286 CV. La coppia a disposizione del SUV tedesco adatto ai neopatentati è di tutto rispetto, ben 310 Nm. Un valore da tenere assolutamente a mente quando ci si mette alla guida e che rende l’esperienza di guida della Audi Q4 35 e-tron completamente differente da quello di un modello omologo ma dotato di motore termico.

Ovviamente, parlando di un modello a zero emissioni, ha moltissima rilevanza la velocità di ricarica. Come abbiamo visto in precedenza, grazie alla ottimizzazione della chimica delle celle, è possibile ripristinare in appena 10 minuti 100 Km di autonomia – che diventano 105 qualora si opti per la versione Sportback – mentre sfruttando la la potenza di ricarica in corrente continua (DC) di 145 kW bastano 25 minuti per portare il livello di energia dal 10 all’80%.

Tanta tecnologia e anche intelligenza artificiale

Come da tradizione per tutte le vetture della Casa dei quattro anelli, anche l’Audi Q4 35 e-tron offre al proprio pubblico una notevole quantità di tecnologia di ultima generazione. Tramite l’interfaccia multimediale MMI sarà possibile utilizzare le app più diffuse quali Amazon Music e Spotify, oltre a quelle riservato alla riproduzione video, al gaming, alla navigazione, alla ricarica e alle news. Queste possono essere installate direttamente nell’MMI, senza ricorrere allo smartphone, e sono gestibili anche utilizzando il comando vocale.

Grande novità, però, sarà l’arrivo entro fine anno dell’intelligenza artificiale nell’assistente vocale online. Utilizzando ChatGPT sarà sufficiente utilizzare la voce non solo per gestire le funzioni d’infotainment, navigazione e climatizzazione, ma anche per porre domande di carattere generale. Grazie a questa innovazione non sarà più necessario distogliere lo sguardo dalla strada per consultare l’infotainment a tutto vantaggio della sicurezza al volante.

Le innovazioni portate in dote dalla Audi Q4 35 e-tron hanno ovviamente un prezzo non proprio alla portata di tutte le tasche. Se è vero che il SUV compatto full electric rappresenta la versione entry level della gamma, è altrettanto vero che il prezzo di attacco di 51.100 euro – 51.300 per la variante Sportback – può rappresentare un ostacolo insormontabile per un comune neopatentato. Tuttavia è pur vero che la qualità e la tecnologia, da che mondo è mondo, si paga.