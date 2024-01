Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Bernard Arnault era l’uomo più ricco del mondo, per chi non lo sapesse, oggi spodestato dal trono da un altro dei più facoltosi a livello globale (e che noi conosciamo molto bene) che in un attimo gli ha tolto lo scettro e la corona. Stiamo parlando di Elon Musk, non di certo un volto nuovo sulla scena, anzi.

Il CEO di Tesla infatti ha chiuso un 2023 con cifre da urlo, e dopo un 2022 non proprio roseo (anzi) l’anno appena terminato è stato a dir poco entusiasmante per il capo delle auto elettriche di Palo Alto: i guadagni di Elon Musk nel 2023 sono stati pari a ben 95 miliardi di dollari. Una cifra difficile anche solo da immaginare per noi “comuni mortali”.

Le fortune degli uomini più ricchi al mondo

Durante tutto il 2023 sono aumentate le fortune dei 500 uomini più ricchi del mondo di ben 1.500 miliardi di dollari, che hanno consentito di recuperare totalmente i 1.400 miliardi che invece erano stati registrati in perdita nel 2022.

Secondo l’agenzia Bloomberg i miliardari del settore tech sono stati i più fortunati: la loro ricchezza ha beneficiato infatti di un grande salto avanti, pari al 48% o 658 miliardi di dollari. E questo è dovuto soprattutto a un fattore fondamentale, che nel 2023 ha dato una spinta enorme alle nuove tecnologie: l’intelligenza artificiale, ormai presente su svariati fronti, se ne parla sempre più spesso e sarà il nostro futuro (non così lontano come molti erroneamente immaginano).

Elon Musk è ancora una volta il migliore di tutti

Chi ha fatto meglio di tutti è Elon Musk, e non è certo la prima volta. A capo di Tesla infatti c’è colui che è riuscito a spodestare Bernard Arnault, fondatore e CEO di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, dal trono di uomo più ricco del mondo.

Un patrimonio, quello di Musk, aumentato di 95,4 miliardi. A proposito di Paperon de Paperoni nel mondo, non possiamo non citare il leader di Amazon – il più grande e-commerce – la cui fortuna è aumentata di più di 70 miliardi; un anno positivo, quello appena terminato, anche per Mark Zuckerberg, che ha ben 80 miliardi di dollari di patrimonio in più.

Ottima annata anche per Françoise Bettencourt Meyers,l’ereditiera di L’Oréal, che oggi è la prima donna con 100 miliardi di dollari, secondo Bloomberg, ed entra in classifica come la dodicesima persona più ricca al mondo.

Cosa succederà nel 2024

E quali sono le previsioni per quest’anno appena iniziato per i più grandi miliardari del mondo? C’è qualcuno che teme il peggio. Rupert Murdoch, noto editore, imprenditore e produttore televisivo australiano naturalizzato statunitense: gli esperti parlano della corsa di Donald Trump per la Casa Bianca, che potrebbe rendere difficoltosa la vita degli ereditieri di Murdoch.

Donald Trump ha detto addio alla Casa Bianca nel 2020 e da quel momento il suo patrimonio è aumentato parecchio, è più ricco di 500 milioni di dollari e la sua fortuna vale 3,1 miliardi (sempre secondo il Bloomberg Billionaires Index). C’è da dire – come sappiamo – che sull’ex presidente pesano diverse cause oggi, e tante di queste potrebbero concludersi nel 2024, minacciandone il patrimonio.