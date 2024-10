Il rifacimento della strada di Mosca è incredibile: in sole 24 ore gli operatori sono riusciti a completare un lavoro che di norma richiederebbe diversi giorni

Davvero impressionante l’efficienza dimostrata da una squadra di lavoro per il rifacimento del manto stradale a Mosca. In un solo giorno sono state stese 8.000 tonnellate di asfalto su una superficie di più di 32.000 metri quadrati. L’impresa è stata compiuta da 300 mezzi speciali, che hanno asfaltato il tratto iniziale della via Tverskaya e della piazza Pushkinskaya, in un unica “passata” (il che aumenta la tenuta dell’asfalto stesso e la durata).

L’approccio offre numerosi vantaggi: stendere il manto stradale in modo continuo non solo accelera l’intervento, ma aumenta anche la qualità complessiva della pavimentazione. Le giunte sono spesso i punti deboli dove vengono a formarsi crepe e avviene un più rapido deterioramento. Asfaltare in un’unica passata assicura una durata e una resistenza della strada superiori, riducendo la necessità di frequenti manutenzioni.

Il video in time-lapse rende davvero l’idea. Mostra l’efficienza e la precisione della squadra, una “vetrina” affascinante del coordinamento tra le macchine e gli operai. Oltre ad attirare l’attenzione, la testimonianza sottolinea pure la capacità delle autorità moscovite di eseguire notevoli opere infrastrutturali a ritmi record, senza scendere a compromessi in termini di qualità.

Di norma l’asfaltatura richiede diversi giorni o settimane. Eppure, il piano orchestrato ha permesso di completare il tutto in meno di 24 ore, minimizzando i disagi relativi alla mobilità urbana. Nota per il suo traffico caotico e le arterie congestionate, la capitale russa ha potuto continuare le sue attività, rallentate di rado tramite un modus operandi innovativo. Ridurre al minimo il tempo di chiusura delle strade è essenziale nelle grandi città, tipo Mosca, dove la manutenzione delle infrastrutture è una sfida costante, a causa del volume di traffico quotidiano e delle condizioni meteo spesso ostili.

L’operazione rientra in un ampio programma di miglioramento. Negli anni precedenti allo scoppio del conflitto bellico in Ucraina, le istituzioni locali hanno investito parecchio per modernizzare le strade e i trasporti pubblici. Le parti hanno si sono adoperate affinché la circolazione diventasse più efficiente, e la sicurezza dei residenti aumentasse: quanto documentato rappresenta una fulgida testimonianza di organizzazione.

Il risultato finale è stato un manto stradale d’avanguardia, maggiormente resistente all’usura del tempo e del traffico. Inoltre, le immagini diffuse in rete hanno fatto da “propaganda” del Paese guidato da Vladimir Putin. La trasparenza e comunicazione visiva hanno consentito all’amministrazione di mostrare come la tecnologia e le doti strategiche possano fare la differenza pubblica in interventi pubblici di tale portata. Alcuni Stati hanno preso spunto dal piano, adottando tecniche e approcci simili.

Ad esempio, in Europa e Nord America ha cominciato a diffondersi l’impiego di miscele di asfalto a prestazioni elevate e polimeri. La cosiddetta “surface preservation” previene, tra l’altro, l’ossidazione del bitume e la qualità rimane nel tempo. In particolare, gli Stati Uniti stanno sperimentando l’asfalto modificato con gomma riciclata, al fine di incrementare la tenuta ai carichi pesanti e alle condizioni meteo variabili. A loro volta, su esperienze di successo come quella di Mosca numerose città, tra cui Singapore, e certe aree della Cina hanno attuato dei iniziative analoghe.