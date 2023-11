Quando si viaggia con bimbi piccoli in auto la sicurezza non è mai abbastanza, in occasione del Black Friday Amazon c’è un prodotto utilissimo a un prezzo scontato

Fonte: iStock Bimbi in auto in sicurezza: l'accessorio che non può mancare a prezzo shock per il Black Friday

Una delle maggiori preoccupazioni per un genitore è la sicurezza dei propri bambini quando si viaggia in auto, soprattutto quando sono molto piccoli e per nulla autonomi. Motivo per quale è fondamentale essere sempre aggiornati sulle norme e sulle procedure che indicano gli obblighi di legge, ma che forniscono anche consigli pratici per viaggiare tranquilli e senza pericoli.

Cosa dice il Codice della Strada

L’articolo 172 del Codice della Strada indica le direttive europee in materia di sicurezza stradale, tra cui l’obbligo d’uso dei seggiolini per i bambini con altezza inferiore a 1,50 metri. Questi dispositivi di sicurezza devono essere scelti in base al peso del bimbo e rispettare le normative del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il responsabile è il conducente dell’auto, chi non usa le cinture di sicurezza o i seggiolini rischia una multa da un minimo di 80 a un massimo di 323 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. I seggiolini devono essere certificati e adeguati alle caratteristiche fisiche del bambino, rispettare le disposizioni europee e le norme italiane, altrimenti si applica una sanzione amministrativa che può andare da 40 a 163 euro.

Come trasportare un neonato in auto

In molti casi si ha l’esigenza di trasportare il neonato in auto, spesso fin da subito, con il rientro a casa dall’ospedale. É fondamentale organizzarsi per avere con sé il dispositivo di trasporto più adatto per il comfort e la sicurezza del bimbo.

Per i viaggi brevi il neonato può essere trasportato in auto subito, con un seggiolino omologato e installato in maniera corretta. Per i viaggi lunghi sarebbe invece meglio aspettare quindici giorni circa dalla nascita e consultare comunque il pediatra.

Il seggiolino per il neonato deve essere installato sul sedile posteriore, dietro al passeggero. Sarebbe bene che un adulto restasse sempre seduto a fianco del piccolo, per l’intera durata del viaggio, per assicurarsi che il corpo e la testa del bambino rimangano sempre ben allineati, controllando che il mento non si ripieghi verso il petto.

L’ovetto resta la soluzione migliore, in grado di mantenere il neonato più stabile e al riparo dagli sballottamenti in macchina. È importante che il bimbo viaggi nel senso contrario rispetto a quello di marcia, disposizione che – secondo gli esperti – garantisce la migliore protezione per testa e collo, assicurando il giusto sostegno.

Come controllare i bimbi in auto: il prodotto perfetto a un prezzo speciale

Quando il bimbo inizia a crescere, qualche mese dopo la nascita, mamma e papà potrebbero avere la necessità di trasportarlo anche solo per brevi tragitti in auto da soli, senza la presenza di un altro adulto dietro. In questi il rischio è che il genitore alla guida, per controllare costantemente la posizione del piccolo, si distragga alla guida, girandosi in continuazione.

Motivo per il quale è nato un accessorio auto molto comodo e funzionale, già utilizzato da moltissimi, per la sicurezza dei bimbi in auto. Si tratta dello specchietto retrovisore per bambini in auto, che oggi è in vendita su Amazon a un prezzo speciale per la settimana del Black Friday.

Un semplicissimo oggetto, alla portata di tutti, che permette di tenere d’occhio i bambini controllando cosa accade sui sedili posteriori senza doversi girare continuamente, mantenendo quindi il perfetto controllo sulla strada.

Si adatta perfettamente a tutti i tipi di poggiatesta, misura 24,5 x 17,5 cm, e offre una visuale nitida sul bimbo. È ancora più sicuro perché realizzato in materiale infrangibile. Oltre a dare la possibilità al conducente di vedere il neonato, rassicura anche il piccolino, mostrandogli il suo riflesso e tenendolo quindi impegnato. Approfitta di questo imperdibile sconto: chi lo ha provato è rimasto estremamente soddisfatto!