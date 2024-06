Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Grazie a pochi gadget è possibile organizzare al meglio il proprio garage auto

Possedere un garage è una grande fortuna. Chi ha un box auto è consapevole di poter godere di uno spazio extra dove tenere custodita al sicuro la propria auto – o la propria moto – e proteggerla dalle intemperie di un clima ormai impazzito. Tuttavia l’organizzazione del garage spesso viene dimenticata e in questo spazio si tende ad accumulare tutto alla rinfusa creando caos e disordine.

Gli accessori indispensabili

Se si vuole organizzare al meglio il proprio garage è indispensabile adottare una strategia precisa. In primo luogo si dovrà fare una selezione degli oggetti presenti e decidere quali saranno da conservare e riutilizzare e quali, invece, sono ormai pronti alla discarica e tenuti da parte solo per pigrizia. Una volta compiuta questa prima pulizia e reso più vivibile lo spazio, si potrà passare all’acquisto di alcuni gadget fondamentali.

In molti utilizzano il garage per tenere conservata la propria bicicletta. Che questa sia una bici da passeggio, una mountain bike o una ben più aggressiva bici da corsa, è fondamentale acquistare ed installare a muro i ganci per bici. Questi supporti consentono di tenere la bici sollevata da terra a tutto vantaggio dello spazio calpestabile. Fate attenzione a montare i ganci ad una altezza tale da non toccare con la testa le ruote o i pedali della bicicletta per evitare spiacevoli infortuni.

Altro accessorio da acquistare per il proprio garage, ma questa volta dedicato alla cura della propria vettura, sono gli adesivi paracolpi. Gli spazi dei garage spesso non sono così ampi, anzi. In molti casi le moderne vetture sempre più ingombranti entrano a malapena all’interno del box auto. Per questa ragione, per evitare che in fase di posteggio si possa graffiare la carrozzeria toccando i muri è utile acquistare questi paracolpi.

Gli adesivi paracolpi sono delle strisce in tessuto che possono essere applicate non solo nei quattro muri del box auto, ma anche nel tetto. Se vi state chiedendo perché, la risposta è presto data. In molti casi i garage presentano dei soppalchi così da avere uno spazio ulteriore da sfruttare. Per evitare di graffiare il portellone con il soppalco è utile applicare il paracolpi anche in altezza a tutto vantaggio della carrozzeria dell’auto.

Per gli amanti del fai da te

Chi ha la fortuna di avere un garage di dimensioni generose è consapevole di poter sfruttare questo spazio anche per dedicarsi ai propri hobby. In molti casi il box auto diventa il ritrovo perfetto per gli amanti del fai da te che in questo locale possono dare sfogo alla propria inventiva e realizzare oggetti utili per l’uso quotidiano.

Se non si vuole occupare gran parte dello spazio del garage con un tavolo da lavoro ingombrante è possibile acquistare un banco pieghevole. Il meccanismo a ribalta consentirà di aprire il tavolo soltanto all’occorrenza per poi richiuderlo una volta completato il lavoro che si sta effettuando, a tutto vantaggio dello spazio a disposizione del box auto.

Al tavolo da lavoro si deve per forza di cose associare anche una parete porta attrezzi. Chi ama prendersi cura personalmente del proprio mezzo è consapevole che avere a portata di mano gli strumenti necessari, e non essere costretto a cercarli nelle cassette riposte nelle varie mensole, è una comodità senza pari.

Installare una parete porta attrezzi e dotarla di tutta la strumentazione necessaria darà inoltre un tocco industriale al garage, e per completare il tutto non possono mancare gli scaffali in alluminio. In commercio sono presenti modelli con più ripiani e di dimensioni differenti così da adattarsi a tutti gli spazi ed alle differenti esigenze di ognuno.

Se, infine, siete possessori di un veicolo elettrico e non volete dipendere dalle colonnine pubbliche potete installare all’interno del vostro garage una wallbox. Una volta ottenuti tutti i permessi e rispettate tutte le normative in materia, sarà possibile montare la colonnina di ricarica domestica così da sfruttare le soste prolungate per dare nuova linfa alla batteria dell’auto.