Emis Killa e le sue auto: una Porsche 911 Cabriolet per il divertimento e un’Audi RS5 per la famiglia. Lusso e motori senza ostentazione, solo concretezza

Dici lusso, pensi rapper. L’accostamento vien naturale, e in fatto di auto Emis Killa non fa di certo eccezione. La star della musica italiana ha due auto, una per le uscite con gli amici e l’altra per la famiglia. Streaming, dischi e concerti gli permettono di guidare il modello dei suoi sogni, oltretutto personalizzata. Così, giusto per non farsi mancare nulla.

Un piacere scoperto

Gli ultimi giorni sono stati frenetici. Coinvolto nel famigerato caso delle curve, il cantante ha preferito ritirarsi da Sanremo 2025, in quella che sarebbe stata la sua prima partecipazione alla kermesse, ma – c’è da crederci – saprà consolarsi. Come? Salendo a bordo di uno dei suoi bolidi in garage. Pochi, ma buoni. Il pezzo pregiato di Emis Killa è una Porsche 911 Cabriolet. La potenza e la razionalità tedesca, in versione scoperta: difficile chiedere di meglio. Se hai un conto in banca da star, certe soddisfazioni sono quasi un obbligo. Ne va del rispetto, e il modello tedesco rientra alla perfezione nei canoni del “rapper medio” (o qualche cosa di più).

Non si tratta dell’ultimo capitolo, la 992, ma del precedente, la 991. Poco importa: la qualità rimane estrema. E il prezzo elevato ne è la più logica conseguenza: circa 150.000 euro di base. E poi c’è il lavoro di Wraplab, abituati a collaborare con clienti speciali, come i calciatori (nero)azzurri Scamacca e Bastoni. Tra il wrap cromato con effetto specchio, i cerchi neri e le pinze freno color verde acido, la personalizzazione è bella che completa. Anche se mancano dati ufficiali, ci sarebbe poco da stupirsi se il “conto” superi i 200.000 euro.

Come ti scarrozzo la famiglia

La 911 Cabriolet è ancora più aggressiva, l’ideale se hai in programma un’uscita con gli amici. Meno se devi scarrozzare i tuoi figli. In quelle occasioni, il rapper estrae dal garage un’altra perla, l’Audi RS5, una tedesca tutta d’un pezzo, a cinque porte, adatta a ogni tipo di viaggio. Un vero e proprio lusso, riflesso dell’amore per i piccoli Tiffany Fortini, nata nel 2018, e Romeo, classe 2024, avuti dalla compagna Martina Bottiglieri. Se il comfort qui domina sul resto, è altrettanto vero che, se provocata, pure la RS5 sa rivelarsi una “belva”, toccando i 250 km/h. Il prezzo è di circa 100.000 euro.

Certo, il lusso e i motori di alto livello sono parte del mondo rap, ma Emis Killa ha un’idea chiara sull’ostentazione: “Se sei povero accettalo, e se la cosa ti reca disagio, fai di tutto per arricchirti. Vestirti fake, noleggiare auto di lusso, o peggio ancora, fingere di essere ciò che non sei, non ti rende ricco, ti rende ridicolo”. Insomma, non è questione di apparenza, ma di concretezza: le sue auto sono un riflesso del successo, non un’esibizione fine a sé stessa.

E, in fondo, anche la sua musica segue la stessa logica. Diretto, senza troppi fronzoli, con rime che raccontano la strada ma anche l’ascesa alla fama. Macchine di lusso, senza ostentazione. Rime dirette, senza pose. Emis Killa non si nasconde dietro fumo e specchietti: guida e vive con stile, senza compromessi.