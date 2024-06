Fonte: Ufficio Stampa Wraplab Bastoni si è affidato a Wraplab per il wrapping della sua Mercedes Classe G 63 AMG

In campo segue le direttive di mister Inzaghi, in auto Alessandro Bastoni è lui che comanda. Figlio di un ex terzino della Cremonese, ha ereditato dal genitore la capacità di giocare sugli esterni. Versatile come pochi giocatori in Europa, il classe 1999 ha contribuito in modo decisivo alla funzionalità dello spumeggiante 3-5-2 interista. Invece di ostinarsi a voler un posto da centrale, ha accettato di mettersi a disposizione del gruppo, con un apporto costante sia alla fase difensiva che offensiva. Il premio è stata la convocazione in Azzurro da parte di Luciano Spalletti. L’ex tecnico di Roma e Napoli lo ritiene una pedina indispensabile nella spedizione in Germania per Euro 2024, alla quale l’Italia si presenta da campione in carica. Saltato di nuovo l’appuntamento iridato, estromessa dalla Macedonia, la Nazionale è un cantiere aperto. Tanti nomi attendono la consacrazione, ma esistono le eccezioni. Dei talenti precoci, che contano all’attivo oltre 20 presenze nella selezione maggiore, tipo il “Basto”, appunto.

Così giganteggia anche su strada… letteralmente

Umile e votato al sacrificio, il difensore si toglie più di qualche sfizio sull’asfalto, dove gli piace guardare gli altri conducenti dall’alto verso il basso. Non in senso figurato, bensì letterale, perché l’auto di Alessandro Bastoni risulta essere una Mercedes Classe G 63 AMG. Ma cosa ve lo diciamo a fare: l’avrete riconosciuta al primo colpo, date le linee, squadrate e inconfondibili, che trasmettono forza e solidità. Nonostante il design sia rimasto fedele alle origini, negli anni ha subito vari aggiornamenti, affinché rimanesse al passo coi tempi, senza perdere l’essenza. La versione ad alte prestazioni curata dal dipartimento AMG prende le distanze dall’esemplare base mediante alcuni dettagli stilistici unici, che ne rimarcano il carattere sportivo. Tra questi figurano la griglia del radiatore, i paraurti, i cerchi in lega e terminali di scarico specifici.

All’interno dominano il lusso e il comfort. I sedili sono rivestiti in pelle Nappa pregiata e assicurano un supporto eccellente. Invece, la plancia presenta due display digitali da 12,3 pollici, uno per il sistema di infotainment MBUX e uno per il quadro strumenti. Dettagli in legno e finiture metalliche conferiscono un tocco di raffinatezza aggiuntivo. Sotto il cofano pulsa un potente otto cilindri da 4.0 litri, che eroga 585 CV e 850 Nm di coppia motrice massima. Ne deriva uno sprint da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e 270 km/h di velocità massima, limitata elettronicamente (che diventerà obbligatorio su tutte le auto commercializzate in Europa da luglio). Le sospensioni pneumatiche AMG garantiscono un handling agile e un comfort di guida eccellente, in maniera da adattarsi alle diverse condizioni di guida.

Il lavoro di Wraplab

Prendete tutte queste caratteristiche e aggiungeteci un tocco unico, altamente ricercato. Con un’abile opera di wrapping, l’auto di Alessandro Bastoni ha compiuto il salto di qualità definitivo nella tonalità. Per l’occasione ha interpellato gli specialisti di Wraplab, gli stessi dietro alla Lamborghini Urus Performante personalizzata di Gianluca Scamacca. Vista una livrea particolare in rete, ha chiesto allo staff di realizzarne una identica ed è stato accontentato. Rosso con una base nera, il colore opaco satinato della pellicola adesiva, è il tassello finale di un veicolo che trasuda personalità da ogni poro.