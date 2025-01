Il divieto di sorpasso dei veicoli delle forze dell’ordine entra in gioco in situazioni particolari, come rallentamento della marcia o regolazione del traffico

Fonte: 123RF Forze dell’ordine in azione, le norme sul sorpasso da sapere

Il Codice della Strada stabilisce regole stringenti per garantire la sicurezza sulle strade, in particolare quando si interagisce con i veicoli delle forze dell’ordine. Una delle norme più importanti riguarda il divieto di sorpasso in alcune situazioni per tutelare non solo gli agenti impegnati nelle loro mansioni.

Sorpassare un veicolo delle forze dell’ordine senza il rispetto delle regole è una violazione del Codice della Strada e può avere conseguenze operative. In situazioni di emergenza, un sorpasso non autorizzato può intralciare il lavoro degli agenti e aumentare i rischi per i presenti. Non solo, ma il conducente che infrange questa norma si espone a multe elevate e alla sospensione della patente.

Quando è vietato sorpassare i veicoli delle forze dell’ordine

Non tutti i veicoli delle forze dell’ordine sono soggetti al divieto di sorpasso in ogni momento. La norma si applica quando gli agenti sono impegnati in operazioni specifiche, come il rallentamento della marcia o la regolazione del traffico in situazioni di emergenza o per prevenire pericoli imminenti. Un esempio tipico è quando una pattuglia rallenta per gestire un incidente stradale o per facilitare il flusso di veicoli in un’area congestionata. In questi casi, il sorpasso può causare rischi, ostacolare le operazioni in corso o mettere in pericolo gli operatori e gli automobilisti.

Un aspetto da ricordare della norma è l’obbligo per i conducenti di attivare le luci di emergenza (quattro frecce) in presenza di queste situazioni. Si tratta di un gesto per segnalare agli altri automobilisti la di prestare attenzione e di adeguarsi alle circostanze ovvero creare un ambiente più sicuro.

In ogni caso, non tutti i veicoli delle forze dell’ordine sono soggetti alle stesse regole di sorpasso. Via libera se un mezzo è impegnato in un’operazione di routine, come un normale pattugliamento, purché effettuato in sicurezza. Quando il veicolo è in modalità operativa, con sirene e lampeggianti attivati, il sorpasso è assolutamente vietato.

Il contesto normativo europeo

Il rispetto delle regole stradali relative ai veicoli delle forze dell’ordine non è una questione limitata all’Italia. In tutta l’Unione europea, gli Stati membri adottano normative simili per garantire la sicurezza degli agenti durante le operazioni. La severità delle sanzioni varia da paese a paese. In Germania, ad esempio, le multe per il mancato rispetto di queste regole superano il tetto dei 1.000 euro, mentre in Francia è previsto il ritiro immediato della patente.

Le sanzioni previste per violazione del divieto di sorpasso delle forze dell’ordine

Chi non rispetta il divieto di sorpasso dei veicoli delle forze dell’ordine si espone a sanzioni severe, sia sul piano economico sia in termini di sospensione della patente. La multa per questa infrazione varia da 167 a 665 euro, a seconda della gravità della violazione. Il costo non si limita alla sanzione pecuniaria. Il Codice della Strada prevede anche la sospensione della patente di guida da uno e tre mesi.

Per i neopatentati le conseguenze sono più pesanti. La sospensione può essere raddoppiata, raggiungendo i sei mesi, in virtù della maggiore vulnerabilità associata alla minore esperienza alla guida.

Nel caso in cui il conducente, oltre a sorpassare in modo irregolare, venga trovato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, tutte le sanzioni vengono incrementate di un terzo.

Sorpasso delle forze dell’ordine, cosa fare per evitare errori e incomprensioni

Le regole relative al sorpasso dei veicoli delle forze dell’ordine possono generare confusione in situazioni caotiche o di emergenza. Da qui l’importanza di adottare un approccio prudente e rispettoso. Quando ci si avvicina a un veicolo delle forze dell’ordine bisogna osservare con attenzione i segnali visivi, come i lampeggianti blu, e seguire le indicazioni degli agenti sul posto.

In assenza di indicazioni chiare è sempre consigliabile mantenere una distanza di sicurezza, ridurre la velocità e valutare se il sorpasso è necessario e consentito. Ad esempio, un veicolo della polizia che viaggia lentamente per motivi operativi non comporta il divieto di sorpasso, a meno che non siano in atto operazioni particolari.

Le condizioni meteorologiche, come pioggia intensa, nebbia o neve, possono complicare le situazioni in cui un veicolo delle forze dell’ordine è impegnato in operazioni. In questi casi, la visibilità ridotta e le superfici stradali scivolose rendono il sorpasso ancora più pericoloso.

Le segnalazioni visive

Un aspetto spesso trascurato sono le segnalazioni visive effettuate dalle forze dell’ordine durante le operazioni. L’uso di luci lampeggianti, segnali manuali e cartelli temporanei comunica agli automobilisti come comportarsi in determinate situazioni. In alcune aree rurali o strade scarsamente illuminate, queste segnalazioni sono poco visibili e aumentano il rischio di infrazioni involontarie.

Le nuove tecnologie, come i sistemi di guida assistita e i dispositivi di riconoscimento automatico dei segnali stradali, possono aiutare i conducenti a rispettare il divieto di sorpasso. Alcuni veicoli sono già dotati di funzionalità che avvisano il conducente in caso di comportamenti non conformi e contribuiscono così a prevenire infrazioni e incidenti.

Come sorpassare le auto delle forze dell’ordine

A ogni modo, il conducente che intende effettuare un sorpasso deve verificare alcune condizioni. Prima di tutto che la visibilità sia sufficiente a consentire la manovra in sicurezza e che questa possa essere completata senza creare pericoli o intralci per gli altri utenti della strada. Quindi controllare che il veicolo che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato l’intenzione di compiere un sorpasso analogo.

Il guidatore deve anche accertarsi che nessun veicolo proveniente dalla stessa carreggiata o dalla corsia immediatamente alla propria sinistra abbia già iniziato un sorpasso. Infine, che la strada sia libera per una distanza tale da permettere l’esecuzione completa della manovra, tenendo in considerazione la differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare, così come la presenza di veicoli che arrivano dalla direzione opposta o che precedono l’utente da superare.

L’importanza della collaborazione tra utenti della strada

Queste regole sono anche un modo per promuovere la collaborazione e la sicurezza tra tutti gli utenti della strada. Ogni automobilista ha la responsabilità di garantire che il proprio comportamento non ostacoli il lavoro delle forze dell’ordine o metta a rischio l’incolumità degli altri attori della strada.

Il rispetto del divieto di sorpasso in evita multe e sospensioni della patente e dimostra anche un impegno verso un comportamento stradale responsabile e civile.

Un elemento chiave per ridurre le violazioni del divieto di sorpasso è l’educazione stradale. Campagne di sensibilizzazione e programmi di formazione contribuiscono in genere alla comprensione da parte degli automobilisti dell’importanza del rispetto delle norme relative ai veicoli delle forze dell’ordine. Una maggiore consapevolezza contribuisce a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di incidenti.