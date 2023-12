Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Carlos Sainz vuole rinnovare con la Ferrari F1, si tratta sulla durata del contratto ma dalla Spagna c'è scetticismo

Carlos Sainz ha più volte indicato la volontà di continuare a gareggiare in F1 alla guida di una Ferrari. La voglia è sempre quella di competere ad alti livelli. Dopotutto, solo lui oltre i piloti Red Bull è riuscito a vincere un GP nella scorsa stagione. Il calore dei tifosi ricevuto in quel di Monza e le dichiarazioni di Fred Vasseur che non ci saranno gerarchie di nessun tipo in Scuderia nel 2024, spingono lo spagnolo a sognare qualcosa d’importante per la prossima stagione. Resta da risolvere la questione rinnovo di contratto che ancora non arriva ma che lo stesso pilota vorrebbe chiudere entro l’inizio del nuovo mondiale. Dalla Spagna qualche testata giornalistica solleva più di un dubbio.

Voglia di rinnovo

“Mi sento molto stimato da Fred e Ferrari“, sono state le parole di Carlos Sainz, pronunciate qualche giorno fa a Madrid durante un evento del suo sponsor. Il pilota madrileno ha rilasciato anche altre dichiarazioni di fine stagione. Tramite Marca ha espresso tutta l’intenzione e la volontà di rinnovare il suo contratto entro i prossimi tre mesi. Una volontà che aleggia nella mente del pilota per affrontare al meglio una nuova stagione con la consapevolezza di far parte di un progetto di ampio respiro.

Sainz ricorda bene quello che è successo a Monza e quello che è stato con i tifosi. Una gara dove ha capito che si può lottare contro lo strapotere Red Bull e che si può vincere proprio come ha fatto a Singapore. Lo stesso risultato che vorrebbe ottenere nel prossimo Gran Premio di Spagna nella sua Madrid, quando ci sarà l’ufficialità dell’ingresso nel mondiale. Alla base di tutto resta comunque la volontà di un rinnovo pluriennale.

Nel frattempo, durante il Pranzo di Natale con i media, il suo team principal ha segnalato l’esistenza di un ritardo nel rinnovo nel contratto ma la questione è solo teorica perché alla base, quello in atto è tecnicamente valido ancora per tutto il 2024. Tutto quindi fa presagire ad una firma senza se e senza ma. Attenzione però, perchè in F1 tutto è possibile e dalla stessa Spagna c’è qualcuno che ha già ipotizzato più di qualche scenario alternativo.

Lo scetticismo catalano

Dalla Spagna rimbalzano sempre più ipotesi concrete che nel futuro di Carlos Sainz in realtà non ci sia la Ferrari, se non fino alla fine della prossima stagione. Ad affermarlo è il quotidiano catalano El Nacional, lo stesso ipotizza il rinnovo, ma con clausole inserite appositamente per facilitarne la risoluzione dal 2024 in poi.

Una premessa comunque è doverosa, la notizia si è diffusa proprio dopo che il pilota della monoposto 55 di Maranello ha pubblicamente appoggiato il cambio di sede del GP di Spagna da Barcellona a Madrid e il desiderio di vincere su quel nuovo tracciato. Che sia un’ipotesi nata come conseguenza dalla nota diatriba tra la Catalogna e la Spagna? Quello che è certo è che finché non arriverà il rinnovo ufficiale, tutto è possibile.

Secondo la stampa catalana, la Ferrari avrebbe già presentato una prima proposta per prolungare il rapporto con il suo pilota a condizioni che non hanno convinto il madrileno. Condizioni di certo non faraoniche come quelle già proposte al suo compagno di Scuderia Charles Leclerc. Senza contare che, sempre secondo le loro fonti, la Ferrari avrebbe in mente di affidare una monoposto a Lando Norris in scadenza McLaren nel 2025.

Le altre proposte

Sainz vanta importanti offerte da altri team, ma al momento la prima scelta resta quella di vincere con la Ferrari e di legarsi con il Cavallino per molto tempo. L’Audi ha già dato la sua disponibilità a puntare tutto su di lui se concretizzerà il suo ingresso nel circus. Ad Agosto lo stesso padre del pilota aveva confermato un contatto tra le parti. Il tutto nasce dal fatto che a capo del progetto c’è Andreas Seidl che conosce bene lo spagnolo sin dai tempi della McLaren oltre ad aver già corso due Dakar con il marchio tedesco.

Sottotraccia non mancano altre offerte e possibilità per il 28enne spagnolo. Se Lando Norris e Oscar Piastri non rinnoveranno in McLaren rispettivamente alla fine del 2025 e del 2026, il team delle frecce d’argento potrebbe puntare verso Sainz. Molto prima lo potrebbe fare invece Renault con Alpine. La casa francese vuole tornare a vincere e ha pronti dei capitali per farlo, se all’improvviso in casa Ferrari non ci saranno più i presupposti per continuare il rapporto, i transalpini sarebbero pronti all’investimento. Infine, da non sottovalutare l’ipotesi Aston Martin con Lawrence Stroll, che vorrebbe puntare ad avere un team di piloti spagnoli legati da rispetto e pronti a collaborare.

Le vacanze di Natale

In attesa delle prossime decisioni e delle prossime evoluzioni della SF 24, Carlos Sainz si gode le vacanze di Natale con la sua famiglia. Dal suo account Instagram, il pilota ha condiviso diverse storie a tema. Tra queste, quelle del noto sponsor della birra analcolica che prima lo ha sfidato a indovinare i canti di Natale spagnoli interpretando alcune emoticons, e poi lo ha messo alla prova nell’impacchettare un regalo. Sainz si è così fatto così riprendere mentre preparava l’incarto di un libro sul suricato. Alla fine non è stato un gran bel tutorial a livello pratico, al contrario per simpatia ha catturato la reazione di oltre 118 mila followers.