Nel giorno del trionfo Ferrari a Monza con Leclerc, Leonardo Fornaroli vince il campionato piloti F3 ed entra nella storia. È il primo pilota italiano a vincere la categoria. Ha conquistato il titolo a Monza con un sorpasso all’ultima curva su Christian Mansell. Nulla ha potuto Gabriele Minì, secondo in pista e in campionato.

L’impresa

La lotta per il titolo è stata in realtà una questione tra 2 italiani. Anche se prima del semaforo verde, c’erano ben 7 piloti in lizza per la vittoria finale. Determinante l’ultimo giro nel “Tempio della Velocità”. Mentre Meguetounif era pronto a conquistare la sua seconda vittoria in F3 davanti a Minì, ecco Fornaroli che con l’ultimo affondo all’ultima curva su Mansell, conquista la terza posizione e di conseguenza il titolo mondiale.

Leonardo Fornaroli diventa il primo italiano a vincere il campionato piloti FIA F3. Lo fa nel circuito di casa, l’Autodromo di Monza. Fornaroli con Trident ha concluso la stagione con 150 punti, due in più di Gabriele Minì che si è dovuto accontentare del secondo posto. Luke Browning è arrivato terzo con 128, Arvid Lindblad quarto con 113 e Christian Mansell quinto con 109.

La stagione

Un titolo arrivato a premiare la costanza e la perseveranza di Fornaroli. Per lui, la stagione è terminata con nessuna vittoria in gara. Allo zero nella casella vittorie si contrappongono i 7 podi conquistati, una pole position, un paio di giri più veloci e 3 partenze in prima fila.

Durante la stagione, l’italiano ha mostrato una combinazione di velocità, intelligenza tattica e maturità sorprendente per la sua età, battendo avversari esperti e attirando l’attenzione di team di categorie superiori. Nato il 14 agosto 2004 a Piacenza è ormai una delle giovani promesse consacrate del motorsport italiano che può seguire la scia di popolarità di Kimi Antonelli in serie superiori. Un talento naturale per le corse dimostrato fin da giovane, iniziando la sua carriera nei kart, dove ha collezionato diverse vittorie e riconoscimenti.

Il titolo in F3 infatti non solo consolida la sua reputazione come uno dei migliori giovani piloti italiani, ma lo pone anche sotto i riflettori come possibile futuro protagonista in F2 e, in prospettiva, in F1.

La sua vittoria è particolarmente significativa in un periodo in cui l’Italia sembrerebbe rinforzare la sua presenza nel motorsport internazionale. Con il supporto giusto e la continua crescita professionale, il suo futuro nel motorsport appare promettente.

“È fantastico vincere questo titolo qui davanti a tutti i miei amici e la mia famiglia. Non è stata la mia gara in realtà, devo dirlo, perché ho fatto un sacco di errori. Ma comunque, siamo riusciti a recuperare alla fine all’ultima curva per ottenere il terzo posto e anche il campionato. È stata una grande stagione, anche senza una vittoria, siamo riusciti a vincere il titolo. Voglio ringraziare Trident, la mia famiglia, il mio manager, i miei sponsor, il mio allenatore, il mio coach e i miei compagni di squadra per questo anno fantastico” le parole del neo campione di F3 rilasciate al portale ufficiale del campionato.

“Sono così felice per Leo, se lo meritava davvero. È stato un compagno di squadra fantastico da cui imparare e migliorare, così come Santiago, tutta la squadra. Sono così felice di finire così con il titolo andato a Leo” le parole del compagno di squadra Sami Meguetounif.

“Sapevo che dovevo fare qualcosa di speciale per vincere il campionato, è quello che ho cercato di fare. Sono stato lì fino all’ultima curva, ma poi all’ultima curva è finito. È un peccato, ma penso comunque che abbiamo fatto il massimo che potevamo oggi, abbiamo fatto del nostro meglio come squadra e penso di essere migliorato come pilota durante la stagione, quindi sono ancora molto grato” le parole di Gabriele Minì.

Una vittoria tutta italiana

Oltre la sfida tra due italiani, c’è da ricordare il rapporto tra il neo Campione del Mondo e Trident, fondamentale per la crescita e il successo del giovane pilota italiano. Trident infatti è un team italiano con una lunga esperienza nelle competizioni di monoposto, ha una reputazione consolidata per la formazione e lo sviluppo di giovani talenti nel motorsport.

Fornaroli ha trovato non solo una squadra competitiva, ma anche un ambiente ideale per affinare le sue capacità e maturare come pilota. La sinergia tra il pilota e il team è stata evidente fin da subito. Questo rapporto è andato oltre il semplice aspetto professionale. Trident ha creduto nel talento di Fornaroli, supportandolo anche nei momenti difficili e aiutandolo a gestire la pressione e le sfide della competizione ad alto livello. Il messaggio celebrativo condiviso sui social della scuderia, “Non è un sogno Leo. Leonardo Fornaroli Formula 3 World Champion“, è un chiaro segno dell’orgoglio e dell’affetto che il team prova per il suo giovane campione.

La vittoria di Fornaroli non è solo un trionfo personale, ma anche il risultato di un lavoro di squadra coeso e determinato. Questo successo rafforza il legame tra il pilota e Trident, rendendo il loro percorso condiviso un modello di riferimento per altre giovani promesse del motorsport.