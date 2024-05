Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Elon Musk potrebbe lanciata la Tesla Model 2 prima dei piani iniziali

In netto anticipo rispetto alle previsioni iniziali, la Tesla Model 2 potrebbe approdare sul mercato già nel 2025. I piani originali prevedevano una piattaforma rivoluzionaria condivisa con il “robotaxi” per ridurre i costi e i tempi di fabbricazione. Tuttavia, a causa di alcuni ritardi nello sviluppo, l’azienda texana ha pensato di tirare i remi in barca, optando in favore di un sistema meno rivoluzionario. La soluzione pare sarà parziale frutto dei lavori preesistenti, il che farà meno saltare dalla gioia i fan, trepidanti all’idea dell’ennesima rivoluzione firmata Elon Musk. Abituati a proposte audaci come il controverso pick-up Cybertruck (posseduto anche da Lady Gaga), la Model 2 avrebbe dovuto sconvolgere.

Marcia indietro per risalire la corrente

L’imprenditore di origini sudafricane deve, però, mettere almeno un attimo da parte le ambizioni di cambiare il mondo, per risanare le casse abbastanza deficitarie. Non è stata forse la scelta migliore quella di applicare dei forti sconti al portafoglio prodotti lo scorso anno. Benché la Model Y abbia concluso il 2023 come l’auto più venduta al mondo, gli utili complessivi maturati sono stati inferiori alle attese. Il nuovo anno è, peraltro, partito sotto cattivi auspici nel caso del modello elettrico, solo ottava in Europa nella classifica del primo quadrimestre e, addirittura, assente ad aprile.

Messo nel mirino pure dagli azionisti, che avrebbero cominciato a perdere fiducia in lui, Musk è consapevole che serve risalire la china al più presto e la Tesla Model 2 ha un ruolo determinante. Perché, ok, sarà meno audace nell’osare, ma punterà comunque su un prezzo accessibile, intorno ai 25.000 euro. Ed era fin dall’inizio il principale motivo di attrazione dell’auto. A oggi, poche rivali rimangono entro certi valori, quali la Dacia Spring, la Citroën e-C3 (e la gemella Fiat Panda EV) e le cinesi. Che poi l’espansione di queste ultime in Europa è tutta da dimostrare, specie in seguito alla guerra avviata dall’UE.

L’idea della Commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, è di applicare un forte rincaro ai dazi. Qualcuno non si dice d’accordo, in primis le aziende tedesche e Stellantis per ovvie ragioni. Entrambe sono legate a Pechino da proficui accordi commerciali e la ventilata risposta dalla Repubblica del Dragone di ripagare l’organo comunitario con la stessa moneta suscita apprensione. Nel mentre, gli Stati Uniti, da sempre la terra del libero mercato, promuovono una campagna protezionistica. Entrambi i candidati alla Casa Bianca, Joe Biden e Donald Trump, studiano delle misure a tutela della manodopera locale.

La data della première globale al momento manca

Una data esatta per la presentazione della Model 2 manca. Ciononostante, nessuno dubita circa le qualità della vettura, con particolare riferimento alla componente software, il punto di forza della gamma Tesla. Imitata da tanti, ma eguagliata da pochi, la tecnologia adottata dal Costruttore sarà avanzata. E si prospetta un’innovazione con il secondo modello “low-cost” al vaglio, basato sulla nuova piattaforma NV9.

I rumors a riguardo proseguono incessanti e una conferma del progetto magari arriverà nei mesi a venire. Ad agosto è previsto il reveal del robotaxi e, chissà, allora Tesla fornirà maggiori dettagli sulla “famiglia” di veicoli accessibili.