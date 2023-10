Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Entra in scena la seconda generazione di BMW X2, l’auto che ha introdotto per la prima volta il concetto di SAC (Sports Utility Coupé) all’interno del segmento delle compatte premium. Per il 2024 siamo pronti ad accogliere sul mercato una vettura ancora più sportiva, unica e innovativa. È più grande e mostra con maggiore orgoglio il suo profilo da coupé e il carattere moderno di questo modello che, come per la versione precedente, arriva per stupire il pubblico e attrarre nuovi clienti.

E non è tutto, perché questa volta BMW – al passo con le novità del mercato e la transizione energetica in corso – proporrà anche una variante completamente elettrica BMW iX2. Nuovi anche tutti i sistemi che permettono la guida e il parcheggio automatizzati, oltre ai servizi digitali offerti dal nuovo BMW iDrive con QuickSelect e dal BMW Operating System 9.

Il nuovo modello, sia nella variante termica che in quella elettrica, sarà realizzato in modo flessibile su un’unica linea di assemblaggio presso lo stabilimento del BMW Group di Regensburg, come anche le batterie ad alto voltaggio per la BMW iX2. L’auto strizza l’occhio al futuro sostenibile, grazie a ulteriori progressi nell’intero ciclo di vita del veicolo – dalla produzione, che preserva le risorse, alla fase di utilizzo, fino al successivo riciclo.

Il design esterno

Il look della nuova BMW X2 è unico e visivamente espressivo, e sottolinea le marcate differenze con l’altro modello di successo del brand, il SAV (Sports Activity Vechicle) BMW X1. Si presenta con linee allungate e un importante upgrade nella spaziosità delle superfici. La nuova BMW X2 misura 194 millimetri di lunghezza in più rispetto al modello precedente, arrivando a 4.554 millimetri, 21 millimetri in più di larghezza, arrivando a 1.845 millimetri, e 64 millimetri in più di altezza, arrivando a 1.590 millimetri. E non è tutto, perché l’aumento del passo e le carreggiate più larghe garantiscono uno spazio maggiore anche per i 5 passeggeri e nel bagagliaio.

L’auto si presenta con un aspetto frontale eretto e specifico, che emana sicurezza e presenza a tutti coloro che la osservano. Gli elementi che lo caratterizzano sono i fari a LED e la griglia a doppio rene BMW quasi esagonale. La linea del tetto scorre fino al posteriore, creando una silhouette snella da coupé e proporzioni nello stile tipico di un SAC BMW. I clienti che sceglieranno la nuova BMW X2 avranno la possibilità di optare tra due tinte unite e undici metallizzate, tra cui la nuova Fire Red metallic. Sono inoltre disponibili due tonalità Frozen di BMW Individual e un’ampia gamma di verniciature speciali BMW Individual.

Gli interni

Nell’abitacolo si respira un’atmosfera moderna e premium, ma non mancano ovviamente anche i tocchi sportivi tipici del brand tedesco. Il quadro strumenti che ospita il BMW Curved Display è sottile e al suo fianco la Casa ha inserito un bracciolo “fluttuante” con pannello di controllo integrato. Nella parte anteriore della console centrale si trovano due porta bicchieri e un vassoio per smartphone con illuminazione indiretta e ricarica wireless.

Nuovissimi i sedili, realizzati dall’azienda anche nella variante traforata Veganza e in pelle Vernasca con trapuntatura, in alternativa ai rivestimenti in tessuto di serie. C’è la possibilità di scegliere anche i sedili sportivi, regolazione elettrica con funzione di memoria, supporto lombare e funzione di massaggio.

L’equipaggiamento di serie

Di serie sulla nuova versione di BMW X2 ci sono il climatizzatore automatico a due zone, il sistema di navigazione BMW Maps e il volante in pelle Sport, ma anche il funzionamento automatico del portellone posteriore, quattro porte USB-C e una presa di corrente da 12 V sia nella console centrale che nel bagagliaio. Aumenta notevolmente il numero di sistemi di assistenza alla guida e di servizi digitali disponibili rispetto al modello precedente.

BMW iX2: il modello elettrico

BMW iX2 xDrive30 è il modello elettrico della Casa, entrerà a far parte della nuova gamma di SAC sin da subito, dal momento del lancio. Le sue due unità motrici altamente integrate – una sull’asse anteriore e una su quello posteriore – generano insieme una potenza di sistema di 230 kW/313 CV e una coppia di sistema di 494 Nm (364 lb-ft). L’auto vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h, oltre a garantire un’autonomia di 417-449 chilometri nel ciclo WLTP.

BMW X2 M35i xDrive: il modello sportivo

Anche questo modello ad alte prestazioni sarà disponibile fin dal lancio della nuova BMW X2, mostra il caratteristico design M e ottime doti di maneggevolezza, è una proposta allettante. Il suo motore a quattro cilindri da 2,0 litri è in grado di erogare fino a 221 kW/300 CV di potenza massima in Europa (233 kW/317 CV negli Stati Uniti e in altri mercati).

BMW X2 M35i xDrive scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Il telaio M si combina con la trazione integrale intelligente BMW xDrive e offre prestazioni sublimi. Le sospensioni adattive M di serie migliorano l’agilità e il comfort sulle lunghe distanze. I freni M Compound sono disponibili come optional.

I motori in gamma

La seconda generazione del SAC BMW X2 per il 2024 verrà lanciata con un’unità a benzina a tre cilindri che fa parte dei nuovi motori della famiglia Efficient Dynamics. Abbinato al sistema mild hybrid a 48V, il motore da 1,5 litri eroga una potenza massima di 125 kW/170 CV (sviluppata dalla combinazione del motore a combustione con una potenza massima di 115 kW/156 CV e del motore elettrico integrato con una potenza massima di 14 kW/19 CV).

Il motore diesel a quattro cilindri della nuova BMW X2 sDrive18d è stato profondamente aggiornato. La sua potenza massima è di 110 kW/150 CV. Tutti i motori a combustione disponibili per la nuova BMW X2 sono abbinati di serie a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione.

Il lancio sul mercato globale avverrà nel mese di marzo 2024 con la BMW iX2 xDrive30 100% elettrica, con il modello BMW X2 M35i xDrive performance model, un’altra opzione a benzina e un modello diesel. Durante l’estate del prossimo anno si aggiungeranno alla gamma anche una seconda variante completamente elettrica e un altro modello con motore diesel.