Nel mondo automobilistico, l’evoluzione è una costante, e nuova BMW X2 non fa eccezione. Con la sua seconda generazione, questa Suv-Coupé si distingue ancor più dalla sua controparte, la X1, grazie a un aumento di dimensioni e a un’opzione elettrica che promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati.

Dimensioni

L’ascesa di X2 è evidente sin dal primo sguardo: con una lunghezza di quattro metri e 55 centimetri, un’aggiunta di 19 centimetri rispetto al modello precedente, questa vettura si fa notare per la sua presenza imponente. Ma non è solo la lunghezza a crescere: altezza e larghezza sono aumentate di 6 e 2 centimetri rispettivamente, portando le dimensioni complessive a 159 centimetri e 185 centimetri. Questo incremento si traduce in un’esperienza di guida più spaziosa e confortevole, sia per i passeggeri (fino a cinque posti disponibili) sia per i bagagli, con una capacità di carico massima che varia da 560 a 1.470 litri, a seconda della configurazione scelta.

Design

Non è solo una questione di dimensioni: il design della nuova X2 è concepito per suscitare emozioni. Il frontale imponente, con i suoi fari a LED e la griglia a doppio rene quasi esagonale, cattura lo sguardo e rappresenta un’evoluzione nell’iconica estetica di BMW. La silhouette slanciata da coupé, accentuata dalla linea del tetto che scorre fluida verso la parte posteriore, conferisce un’eleganza sportiva che non passa inosservata. Mentre sul retro, i passaruota svasati e le linee muscolose aggiungono un tocco di aggressività, sottolineato dallo spoiler in stile Gurney. Anche le versioni M, con le loro caratteristiche distintive come i terminali di scarico integrati nella grembialatura, promettono di conquistare gli amanti delle prestazioni sportive.

Motore

E’ sotto il cofano che nuova X2 rivela il suo vero potenziale. Con tre propulsori termici disponibili al lancio, equipaggiati con il cambio automatico DCT a 7 marce, questa vettura offre un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente. Dalle trazioni anteriori diesel e benzina mild hybrid alla potente versione integrale M35i, con il suo motore turbobenzina da 300 CV capace di raggiungere i 100 km/h in soli 5,4 secondi, c’è una X2 per ogni tipo di guidatore.

Occhi puntati sul futuro, in particolare sull’opzione elettrica. Con BMW iX2, la casa automobilistica tedesca si lancia nel mondo dell’elettrico con grinta e determinazione. Con il suo motore bimotore da 313 CV e trazione integrale, questa vettura offre un’esperienza di guida ecologica senza compromessi, con un’autonomia fino a 449 km e tempi di ricarica rapidi che la rendono ideale per i viaggi più lunghi.

Interni

Ma non è solo sotto il cofano che la nuova X2 si fa notare: l’abitacolo è un mix perfetto di lusso e sportività. Con il suo Curved Display e il sistema operativo OS 9, l’interfaccia utente è intuitiva e moderna, mentre i materiali di alta qualità e i dettagli di design raffinati conferiscono un tocco di eleganza a ogni viaggio.

Prezzi

Nuova BMW X2 è molto più di una semplice vettura: è un’esperienza. Con le sue dimensioni imponenti, il design accattivante e l’opzione elettrica che guarda al futuro, questa Suv-Coupé promette di conquistare il cuore degli appassionati di automobili in tutto il mondo. E con un prezzo di partenza da 44.800 euro, c’è una X2 per ogni budget e stile di vita.