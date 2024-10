Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa BMW La BMW Skytop riporta in auge le roadster

BMW è pronta a regalare una sorpresa ai suoi fedelissimi appassionati e collezionisti. Si tratta di una vettura speciale e a tiratura limitatissima: si parla di appena 50 esemplari. I concetti alla base di questo veicolo sono tanto semplici quanto efficaci: bellezza estetica travolgente, dotazioni di prima fascia e dinamismo di guida da regina della strada. In poche parole una vera BMW. L’operazione è simile a quella che la Casa bavarese compì qualche anno fa con la riproposizione della 3.0 CSL, nata per celebrare i cinquant’anni della divisione M, ma stavolta il nome è inedito: BMW Skytop. La declinazione è già suggestiva, perché ci ricorda che stiamo parlando di una roadster per godersi la vita a cielo aperto.

L’annuncio a Milano

Adrian van Hooydonk, capo del Design del Gruppo BMW, durante un evento ospitato dalla House of BMW a Milano, si è lasciato andare riguardo alla Skytop. È stato anche rivelato che tutti gli esemplari di questo modello riservati agli appassionati e ai collezionisti hanno trovato i loro futuri proprietari in un batter d’occhio. “La BMW Skytop è un design veramente esotico e offre una combinazione di dinamica di guida ed eleganza al massimo livello. Potere finalmente annunciare che questa auto sarà costruita è come un sogno che diventa realtà. Grazie per la risposta molto positiva in tutto il mondo e al team appassionato che ha lavorato al progetto”, ha detto van Hooydonk.

Ricorda le roadster del passato

La nuova BMW Skytop è uno omaggio alla storia delle iconiche roadster del marchio, tra le quali spiccano le mitiche 507 e Z8. La carrozzeria muscolosa è generata da superfici tese e definite da poche linee precise. La pronunciata forma a freccia del cofano, l’evocativo design a naso di squalo e la coda stretta sono tutti riferimenti accuratamente scelti alla BMW Z8. Chissà che anche lei non possa finire in un film di James Bond, come ha fatto la sua progenitrice.

Il motore è un V8 a benzina da 4,4 litri che genera una potenza massima di 460 kW/625 cv, il quale si abbina a un cambio Steptronic Sport a otto rapporti. La massima trazione è garantita dal sistema intelligente di trazione integrale BMW xDrive, che distribuisce la potenza del motore tra tutte e quattro le ruote secondo necessità, e ottimizza la stabilità e la dinamica di guida in qualsiasi situazione. Con questa configurazione di guida in atto, la bella due porte scatta da 0 a 100 km/h in circa 3,3 secondi.

Cura del dettaglio nella BMW Skytop

L’artigianato di precisione, i materiali selezionati e i toni di colore caldi e monocromatici realizzano una sensazione di lusso avvolgente e di eleganza prepotente. In comune con altri elementi del design interno, i sedili in pelle, accentuati da decorazioni in stile brogue, sono dello stesso tono di marrone utilizzato per il tetto. Anche le applicazioni in cristallo incastonate in modo elaborato nell’abitacolo contribuiscono a creare un’atmosfera sontuosa a bordo.

Il carattere esclusivo della BMW Skytop è inoltre sottolineato da caratteristiche di dotazione di alta qualità come la funzione soft-close per le porte e lo straordinario sistema audio surround Bowers & Wilkins Diamond. Il BMW Live Cockpit Professional include il BMW Head-Up Display a colori, che proietta informazioni di guida e navigazione direttamente nel campo visivo del conducente.