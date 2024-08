Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW M5 Touring, nuova station wagon da urlo

Fondata nel 1917, BMW negli anni ha cambiato diverse volte pelle facendosi apprezzare per i suoi svariati modelli. Regina delle berline, negli ultimi due decenni, seguendo quello che è un po’ il trend del momento, si è lanciata anche nel campo dei SUV con un enorme successo. Chi è amante del Marchio bavarese sa benissimo che da sempre ci sono alcune peculiarità nel design delle sue vetture come ad esempio la calandra con mascherina frontale a doppio rene, il gomito di Hofmeister, i fari anteriori ad occhi d’angelo e quelli posteriori ad L rovesciata.

Durante la nota manifestazione del Monterey Car Week che si è tenuta in California è stata presentata in anteprima mondiale la nuova BMW M5 Touring. Il modello verrà lanciato sul mercato a novembre 2024 e garantisce un’usabilità solo con l’energia elettrica in ambito urbano. Questa station wagon promette prestazioni davvero eccezionali. Ricordiamo che la famosa kermesse americana è ricca anche di eventi collaterali come il Concorso di Eleganza di Pebble Beach.

Gli esterni e il motore

Come tutte le BMW della classe M, anche questa M5 Touring conserva tratti distintivi ispirati alle auto da corsa. I passaruota sono prominenti e le fiancate muscolose per dare carattere a questa vettura. L’iconica calandra con mascherina frontale a doppio rene viene illuminata nel contorno dal sistema BMW Iconic Glow. I sottili gruppi ottici posteriori invece si estendono lungo la fiancata. Le due coppie di terminali di scarico danno poi una statura potente a tutta la vettura.

Sotto il cofano, grazie al sistema M Hybrid troviamo un motore V8 da 4,4 litri e un motore elettrico integrato alla trasmissione M Steptronic a otto velocità. Il propulsore riesce a sviluppare una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm. Il motore elettrico, utilizzando la tecnologia BMW eDrive sviluppa una potenza di 145 kW e 197 CV con una coppia nominale di 280 Nm. Insieme sprigionano una potenza massima di 535 kW/727 CV e una coppia massima di 1.000 Nm.

La velocità massima che riesce a toccare la BMW M5 Touring è di 250 km/h che può essere anche aumentata a 305 km/h attivando l’opzione M Driver’s Package. In base alla configurazione di guida scelta, grazie al sistema BMW IconicSounds Electric, si riceverà un accompagnamento acustico diverso.

Interni e sistemi di assistenza

Come tutte le auto di nuova generazione anche la BMW M5 Touring sarà dotata di una vasta gamma di assistenti alla guida. In particolare troviamo l’avviso di collisione frontale, l’avviso di abbandono della corsia con tanto di correzione automatica dello sterzo, Evasion Assistant, Attentiveness Assistant e sistema Speed ​​Limit Info. Ci sono poi vari optional che si possono aggiungere come ad esempio il Parking Assistant Professional, che permette di controllare il parcheggio tramite telefono.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Attraverso la console centrale è possibile manovrare diverse opzioni dell’auto per personalizzare le varie esperienze di guida. Il volante è in pelle e i sedili sono multifunzione M. I rivestimenti sono in pelle Merino, il climatizzatore automatico è a 4 zone. Grazie agli optional è possibile aggiungere il volante riscaldato, la ventilazione attiva dei sedili e il tettuccio panoramico in vetro. Dalla primavera del 2025 poi si potranno avere anche rivestimenti in pelle Merino metallizzata BMW Individual.

All’interno dell’auto inoltre troverete il nuovo BMW iDrive, basato sul sistema operativo BMW 8.5, che permette la massima interattività con la vettura. L’auto è dotata anche di antenna compatibile 5G per essere connessi ovunque e utilizzare i sistemi di streaming. Con le specifiche standard si ha anche accesso a BMW Live Cockpit Professionale che include il navigatore BMW Maps.