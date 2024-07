La nuova generazione di BMW M5 entra in una nuova era, che è quella dell'elettrificazione, utile per raggiungere ulteriori livelli di performance

La BMW M5 inaugura una nuova epoca. Dopo aver compiuto quarant’anni di straordinaria carriera, la leggendaria berlina ad alte prestazioni della divisione M del costruttore bavarese entra per la prima volta, attraverso la sua settima generazione, nel campo dell’elettrificazione. Il sistema M HYBRID conferisce alla nuova M5 una potenza massima di 727 CV e una coppia massima di 1.000 Nm. La combinazione di un motore V8 con tecnologia M TwinPower Turbo e di un motore elettrico, oltre al trasferimento di potenza grazie al cambio M Steptronic a otto rapporti e alla trazione integrale M xDrive, consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Le emozioni sono alle stelle.

Sinonimo di sportività

La straordinaria curva di potenza e l’esperienza entusiasmante al volante della nuova BMW M5 sono aiutate da un design che lascia poco spazio alle allusioni. Le prominenti estensioni dei passaruota e delle minigonne laterali, la scultorea mascherina anteriore e le superfici specifiche del modello intorno al montante C danno alla vettura un aspetto atletico che contribuisce a differenziarla dalla versione berlina standard, la classica Serie 5. Allo stesso tempo, una percentuale insolitamente alta di superfici verniciate in tinta con la carrozzeria regala un aspetto elegante che ben si sposa con la sua indole da divoratrice di asfalto.

Il design esterno, così come l’atmosfera dei lussuosi interni, arricchiti da caratteristiche specifiche curate dalla divisione M di BMW, esalta il temperamento multitasking della nuovissima M5. Nell’abitacolo compaiono il pannello di controllo specifico M sulla console centrale, un volante in pelle M a fondo piatto di nuova concezione con pulsanti M illuminati, sedili multifunzione M con un’ampia gamma di regolazioni elettriche e il BMW Curved Display che, come l’Head-Up Display BMW, include contenuti specifici M. Il BMW Live Cockpit Professional di serie offre anche il sistema di navigazione BMW Maps e la funzione Augmented View sul display di controllo.

Una dinamica impareggiabile

Il sistema M HYBRID della nuova BMW M5 (a differenza della nuova M4), la trasmissione di potenza e la tecnologia del telaio sono stati messi a punto per donare alla vettura caratteristiche prestazionali uniche, offrendo una dinamica trasversale e longitudinale senza precedenti in questo segmento di mercato. Insieme alla sua straordinaria elasticità, la nuova BMW M5 porta le prestazioni M a un nuovo livello.

Il telaio della nuova BMW M5 comprende un assale anteriore a doppio braccio e un assale posteriore a cinque bracci con cinematica ed elastocinematica personalizzate, oltre a una serie di altri componenti appositamente messi a punto. Lo sterzo a cremagliera assistito elettricamente con M Servotronic e rapporto di sterzata variabile è collegato rigidamente al sottotelaio dell’asse anteriore per un feedback ottimale dalla strada e una precisione direzionale straordinaria. Di serie ci sono anche le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico e l’Integral Active Steering, che sterza le ruote posteriori fino a 1,5 gradi.

Il debutto commerciale della nuova BMW M5

Il debutto in scena della nuova BMW M5 si terrà al prossimo Goodwood Festival of Speed in Inghilterra, con la produzione che prenderà avvio sempre a luglio nello stabilimento BMW Group di Dingolfing. Il lancio globale della nuova M5 è previsto per novembre 2024, periodo in cui verrà introdotta anche la nuova BMW M5 Touring.