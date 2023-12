Nuova Serie 5 berlina: il futuro BMW è alla spina

Il mondo dell’automobile è in costante evoluzione, spinto verso un futuro elettrizzante dall’arrivo della nuova BMW Serie 5 berlina. Dal suo debutto avvenuto lo scorso ottobre, la i5 diventa un inno all’innovazione digitale e al design raffinato, ponendosi all’avanguardia della rivoluzione nel settore.

Estetica imponente, tecnologia sopraffina

La Serie 5 berlina affascina per la sua eleganza sportiva e le dimensioni imponenti. Un design rinnovato, con una lunghezza di 5.060 millimetri, una larghezza di 1.900 millimetri e un’altezza di 1.515 millimetri, offre uno stile deciso ed elegante. Il frontale moderno è caratterizzato dai doppi fari a LED e dalla griglia a doppio rene BMW, mentre il profilo slanciato e il posteriore imponente sottolineano il carattere sportivo di questo veicolo.

Avanguardia e comfort di viaggio

L’abitacolo della Serie 5 è un’ode alla modernità. Un ambiente spazioso, caratterizzato da materiali di alta qualità e un comfort acustico impeccabile, accoglie i passeggeri. La digitalizzazione è il punto focale, con il BMW Curved Display composto da schermi da 12,3 e 14,9 pollici, e un volante ridisegnato per una sensazione tattile ottimale.

Ma la vera novità? Gli interni completamente vegani, un’esclusiva assoluta per BMW, che includono sedili, cruscotto e pannelli delle porte. L’opzione Veganza offre superfici simili alla pelle, mentre i rivestimenti in pelle BMW Individual Merino rappresentano un’alternativa di lusso.

BMW i5: il futuro è elettrico

La Serie 5 Berlina segna un punto di svolta con la BMW i5, il primo modello a trazione completamente elettrica. Con una batteria ad alto voltaggio da 81,2 kWh, offre autonomie WLTP fino a 516 chilometri. La BMW i5 M60 xDrive, con una potenza di 442 kW/601 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

Ma non è tutto. L’innovazione prosegue con soluzioni di ricarica eCharging, consentendo una ricarica fino al 80% in circa 30 minuti. La funzione Plug & Charge rende l’esperienza di ricarica totalmente senza sforzo.

Esperienza di guida unica

La Serie 5 Berlina offre un’esperienza di guida automatizzata di alto livello. Il sistema Highway Assistant, incluso in alcuni mercati, permette di rilevare corsie direzionali separate e supporta il guidatore a velocità fino a 130 km/h. Il rivoluzionario Active Lane Change Assistant suggerisce e attua il cambio di corsia, una funzione prima nel suo genere.

Connettività e servizi esclusivi

BMW non si ferma alla tecnologia del veicolo ma abbraccia un approccio globale al servizio clienti. L’offerta Proactive Care utilizza dati in tempo reale per monitorare le condizioni del veicolo, garantendo un’assistenza proattiva per mantenere la tranquillità dei conducenti.

Il lancio della Serie 5 Berlina rappresenta non solo l’introduzione di un nuovo veicolo, ma il primo capitolo di una nuova era per i clienti BMW. La connettività avanzata, i servizi digitali innovativi e le prestazioni all’avanguardia consolidano il marchio come pioniere della mobilità elettrica e della soddisfazione dei clienti.