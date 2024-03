Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Il concept che anticipa il futuro di BMW

BMW non si siede sugli allori di un anno straordinario, come è stato il 2023, ma è pronta ad affrontare le sfide future con grande forza e caparbietà. In questa ottica nasce la concept Vision Neue Klasse X, che vuole la rappresentare il primo tassello di un nuovo corso, che ha l’obbligo di proiettare la sportività e l’esclusività del Brand, in una dimensione spendibile anche nel domani, attraverso i suoi SUV elettrici. Il primo modello di serie arriverà nel 2025 e sarà prodotto nella nuova fabbrica di Debrecen (Ungheria).

Gli ingredienti della BMW Vision Neue Klasse X

Il design combina una tinta chiare con un abitacolo luminoso e spazioso. Inoltre, effetti speciali di illuminazione e sonori abilitati dalla prossima generazione di BMW iDrive migliorano l’esperienza dell’utente, in chiave digitale e intuitiva. Le tre caratteristiche principali della Neue Klasse sono: elettrica, digitale e circolare. A queste bisogna sommare un altro fattore altrettanto determinante: il piacere di guidare che costituisce il centro del marchio BMW, e che viene portato al livello successivo.

Il telaio e un nuovo controllo offrono un’esperienza di guida verso un gradino più alto, che è personalizzata in base alle esigenze del singolo individuo. Si basa su un nuovo stack software realizzato internamente dal Gruppo BMW che consentirà ai veicoli della Neue Klasse di garantire una guida fluida in ogni momento. Due dei quattro nuovi super-cervelli porteranno l’esperienza di guida dove non si è mai spinta finora.

Uno stile tipicamente BMW

Con una maggiore altezza da terra, l’architettura dell’auto elettrica garantisce ottime combinazioni per un abitacolo ancora più spazioso. Permette un passo lungo, sbalzi corti e proporzioni classiche BMW. Grandi superfici vetrate e il tetto panoramico in vetro inondano l’interno di luce naturale, creando una spaziosità ariosa che è completata da tessuti in colori caldi.

All’esterno ci sono dei fari LED verticalmente allineati che offrono una nuova interpretazione della firma luminosa caratteristica del marchio. Al centro immancabile la griglia a doppio rene, reinventata come una scultura tridimensionale con contorni allineati e retroilluminati. Insieme, i fari e la griglia danno forma a un effetto di illuminazione che viene attivato quando il conducente si avvicina al veicolo e continua all’interno.

La sezione posteriore, invece, è massiccia. I gruppi ottici si estendono verso il centro e forniscono un’interpretazione orizzontale della tipica forma a L che da sempre rappresenta un tratto distintivo dei veicoli bavaresi. I suoi elementi stampati in 3D sono controllati individualmente con intensità luminosa variabile per trasmettere un effetto di profondità espressivo.

BMW eDrive al massimo della forma

La sesta generazione della tecnologia BMW eDrive promette meraviglie. Quest’ultima include nuove celle di batteria agli ioni di litio rotonde, con una densità energetica volumetrica superiore di oltre il 20 percento rispetto alle celle prismatiche precedentemente utilizzate. Il passaggio a un sistema a 800 volt migliorerà la velocità di ricarica fino al 30 percento, consentendo ai veicoli di ricaricare 300 chilometri in soli dieci minuti. Non ci sarà più spazio per l’endotermico.

La sesta generazione di BMW eDrive offre anche fino al 30% in più di autonomia. Quando si tratta di aerodinamica, la BMW Vision Neue Klasse X vanta un nuovo impressionante valore di punta: con una riduzione del 20 percento della resistenza aerodinamica rispetto a un modello comparabile della gamma attuale. Insomma, il gigante teutonico si appresta a cavalcare le prove del domani con una forza disarmante.