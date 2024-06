Fonte: Ufficio Stampa Tesla Tre nuovi modelli per Tesla

Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, Tesla non ha intenzione di fermarsi e la conferma arriva dalle nuove dichiarazioni di Elon Musk che, dopo aver ottenuto un maxi stipendio da oltre 56 miliardi di dollari per il suo ruolo di CEO, ha anticipato le prossime mosse della Casa americana. L’obiettivo è rinnovare la gamma con nuovi modelli in grado di sostenere la crescita nel corso dei prossimi anni. In particolare, Tesla sarebbe al lavoro su tre nuovi modelli, pronti a debuttare sul mercato entro il 2025.

Nuovi modelli per tornare a crescere

Con una concorrenza sempre più forte nel mercato delle auto elettriche, Tesla prepara un cambio di strategia e punta ad accelerare lo sviluppo della gamma, con l’arrivo di nuovi modelli pensati per rinnovare l’offerta e consentire alla Casa di entrare in nuovi segmenti di mercato. Si tratta di un passaggio obbligato: solo in questo modo, infatti, Tesla potrà sostenere il suo programma di crescita su scala globale e sfidare la concorrenza cinese, sempre più forte e agguerrita. Per confermare l’arrivo dei nuovi modelli è stata mostrata un’immagine in cui si vede tutta la gamma attuale Tesla oltre a tre modelli inediti, coperti da un telo. Due modelli hanno le linee di automobili tradizionali mentre un terzo modello sembra essere più grande e potrebbe permetterà a Tesla di entrare in un nuovo segmento.

Le novità in arrivo

L’annuncio di Musk, la cui posizione è rafforzata dal suo nuovo maxi-stipendio, in merito all’arrivo di tre nuovi modelli, è arrivato a margine dell’assemblea degli azionisti dell’azienda. Il CEO, però, non è entrato nei dettagli delle strategie future di Tesla, limitandosi ad anticipare l’arrivo di tre nuovi modelli e senza fornire ulteriori dettagli in merito oltre a un generico “saranno davvero speciali”. Le parole di Musk, quindi, lasciano ampio spazio alle speculazioni.

Le ipotesi sul tavolo sono tante. Inevitabilmente, il pensiero va alla Tesla Model 2, un modello destinato a diventare un punto di riferimento della gamma globale di Tesla, garantendo agli utenti la possibilità di acquistare un’auto elettrica della Casa americana con un prezzo più basso rispetto all’attuale Model 3. Il progetto è da tempo in sviluppo (ed è stato più volte rinviato). Il prossimo anno e mezzo, però, potrebbe finalmente registrare il debutto del nuovo modello.

Un secondo modello in arrivo potrebbe essere la Roadster. Anche in questo caso si tratta di un progetto molto chiacchierato e potenzialmente in grado di registrare un grande successo (con notevoli profitti per unità venduta, a differenza della Model 2, più orientata sui volumi). Un modello come la Roadster, infatti, permetterebbe a Tesla di rafforzare la sua posizione anche come brand sportivo, adatto agli appassionati amanti della velocità, naturalmente a zero emissioni.

La terza novità, invece, potrebbe essere la prima ad arrivare. Tesla, infatti, potrebbe svelare il suo robotaxi già nel corso del mese di agosto prossimo. In alternativa, il terzo modello in arrivo potrebbe essere un veicolo commerciale leggero (un van pensato per l’uso in vari contesti) su cui, però, non ci sono indiscrezioni di alcun tipo. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per ulteriori conferme.