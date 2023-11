Incidente stradale a Brescia per Balotelli: il calciatore è andato a sbattere contro un muretto con la sua Audi, danneggiandola, ma non ha subito conseguenze

Fonte: Ansa Audi distrutta per Balotelli

Spavento per Balotelli: l’attaccante italiano, attualmente in forza all’Adana Demirspor in Turchia, è stato coinvolto in un incidente con la sua auto, un’Audi SQ8. Il sinistro è avvenuto a Brescia. Fortunatamente, non ci sono stante conseguenze fisiche ma solo un grande spavento. Praticamente distrutta, invece, l’auto che ha riportato gravi danni sia nella parte anteriore che lungo le fiancate laterali.

Dinamiche ancora da chiarire

La dinamica dell’incidente auto di Balotelli non è chiara. La vettura del calciatore è uscita dalla sua carreggiata, andando a sbattere con violenza contro un muretto. Balotelli potrebbe aver perso il controllo del SUV ma le cause reali del sinistro sono ancora da appurare. L’impatto ha danneggiato gravemente il SUV. La carrozzeria frontale è stata quasi distrutta e una delle ruote anteriori, a seguito dell’impatto, è volata via. Danni anche alle fiancate.

I sistemi di sicurezza dell’auto (tutti gli airbag sono scoppiati a seguito dell’impatto) hanno protetto il calciatore che non avrebbe riportato danni seri. A seguito del sinistro, sul luogo, è intervenuta la Polizia locale di Brescia e, nelle ore successive, un carro attrezzi ha portato via il veicolo. Secondo quanto riportano gli organi di stampa, Balotelli si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol test, con conseguente ritiro della patente. Ad assistere il calciatore è intervenuto anche il fratello Enock.

Tanti incidenti negli ultimi anni

Non è la prima volta che Balotelli viene coinvolto in un incidente stradale. Già nel 2010, infatti, il calciatore venne coinvolto in un sinistro, con un frontale con un’altra vettura che portò al danneggiamento della sua Audi R8. Nel 2012, dopo il trasferimento al Manchester City, toccò alla Bentley Continental GT. La vettura, caratterizzata da una particolare livrea mimetica venne danneggiata da un altro veicolo, senza alcuna colpa del calciatore.

Ancora alla guida di un’Audi R8, nel 2013, Balotelli è stato coinvolto in un altor sinistro, questa volta avvenuto nella sua Brescia. Nel 2020, invece, toccò alla sua Abarth 500, guidata però da un amico, che finì contro un marciapiede. In nuovo sinistro conferma il rapporto difficile tra il calciatore e le auto. Fortunatamente, però, hanno causato solo danni economici, senza gravi conseguenze fisiche per le persone coinvolte.

Un SUV sportivo

Come sottolineato in apertura, l’auto di Balotelli è un’Audi Q8. Si tratta del SUV di riferimento della gamma della Casa dei quattro anelli, recentemente aggiornato con un restyling di metà carriera. Con i suoi quasi 5 metri di lunghezza, il Q8 è un concentrato di tecnologia, con una dotazione ricca, anche per la sua versione base, e un listino prezzi che pare da oltre 93.000 euro. In particolare, la versione utilizzata dal calciatore italiano è un’Audi SQ8.

Si tratta di una variante dal marcato carattere sportivo che, sotto al cofano, monta un motore 4.0 TFSI in grado di erogare oltre 500 CV di potenza massima, con un’accelerazione 0-100 km/h completata in 4,1 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Al netto dei possibili optional aggiunti da Balotelli, il SUV in questione costa più di 120.000 euro, risultando una delle vetture più costose di tutta la gamma del costruttore tedesco.