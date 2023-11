Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Audi I nuovi aggiornamenti 2024 per Audi Q8

Il SUV Audi Q8 è il veicolo di punta nella gamma del brand, vanterà un nuovo design esterno, aggiornato per il 2024. E non è tutto, presenterà anche l’avanzata tecnologia LED digitale di Audi, che incorpora caratteristiche luminose anteriori e posteriori personalizzate. A sottolineare il look dinamico ed elegante della Q8 ci sono i nuovi colori esterni, il design dei cerchi e gli inserti decorativi interni.

Audi ha aggiornato la sua ammiraglia con un design più audace e una tecnologia di illuminazione migliorata. L’Audi Q8 2024 è ora dotata di fari LED standard con design Matrix, i nuovi cruscotti anteriori e posteriori presentano elementi stilistici che sottolineano la presenza distinta del SUV, mentre nuovi cerchi e colori esterni, nuovi inserti decorativi interni e sedili con cuciture a contrasto evidenziano la posizione di punta dell’auto nell’ampia gamma di modelli Q di Audi.

Il design esterno rivisitato per il 2024

La presenza su strada del modello audace mostra una linea del tetto dinamica, che termina con montanti D leggermente inclinati, supportati da passaruota ampi e pronunciati, che rendono omaggio al DNA quattro del veicolo e che creano un’inconfondibile silhouette Audi che mette in risalto le sue proporzioni sportive ed eleganti.

La griglia nella nuova versione di Audi Q8 mostra prese d’aria integrate nella fascia inferiore che comunicano una presenza imponente. Una grande novità inoltre è rappresentata dagli scarichi inediti, che sottolineano una presenza più audace su strada. Il pacchetto Black Optic disponibile contiene straordinari accenti esterni, tra cui il nero lucido per la maschera che circonda la caratteristica griglia Singleframe, le finiture sui finestrini laterali e sui cruscotti anteriore e posteriore.

I nuovi fari LED Matrix

Di serie sull’Audi Q8 2024 ci sono i fari a LED con design Matrix ad alta intensità, con le luci di marcia diurna digitali ora posizionate sul bordo orizzontale superiore per dare alla Q8 maggiore ampiezza visiva. Sono disponibili anche fari a LED con design HD Matrix con luce laser Audi, altra grande novità è rappresentata dalle firme luminose digitali delle luci diurne, che donano alla Q8 il suo aspetto caratteristico e inconfondibile.

La tecnologia a bordo e le novità

La nuova Audi Q8 2024 include ora l’Adaptive Cruise Assist con indicatore di corsia, l’avvio remoto e l’Audi App Store tramite Audi connect. La Casa ha pensato anche un nuovo design dei cerchi e a colori inediti per gli esterni.

Come parte dell’aggiornamento per il 2024, è stato aggiunto un nuovo display che manda gli avvisi di cambio di corsia, di distanza, assistenza all’intersezione e informazioni sul semaforo, il tutto in vivida qualità Full HD. Audi sta inoltre ampliando la gamma di app accessibili tramite il sistema di infotainment. Per la prima volta, i passeggeri possono scaricare app come Spotify o Amazon music attraverso il nuovo app store Audi.

Motore e potenza

La nuova Audi Q8 è sarà lanciata sul mercato con due motori Diesel e uno a benzina che condividono il frazionamento (6 cilindri), l’architettura a V, la cubatura di tre litri e la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. In particolare, il modello Audi Q8 45 Tdi eroga 231 CV di potenza e 500 Nm di coppia, mentre il 50 TDI produce la potenza di 286 CV e la coppia di 600 Nm. Il 3.0 turbo benzina a iniezione diretta di Audi Q8 55 Tfsi eroga 340 CV e 500 Nm. Al vertice c’è l’Audi SQ8 TFSI da 507 CV e 770 Nm di coppia. Durante il prossimo anno arriverà anche la versione plug-in hybrid a completare la gamma.